川習皆談二戰並肩 台日皆駁「盟友論」

川普總統（右）在白宮國宴與中國大陸國家主席習近平（左）交談。兩人24日會晤時都提到二次大戰歷史。(美聯社)

川普 總統與中國國家主席習近平 在華府 會晤期間都談到二次世界大戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「80多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式上稱美中在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。

習近平在白宮國宴上致詞感謝川普夫婦熱情接待，接著回顧兩國人民交往歷史，從200多年前美國獨立伊始，中美便開啟貿易，華盛頓總統購買收藏大量中國瓷器談起。

習近平續稱，「80多年前，中美人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救數百名美國飛行員，付出數十萬生命代價，這份血與火鍛造的友誼必世代相傳。」

●川普提飛虎隊為中國存亡而戰

川普在習近平之前先致詞，他談歷史，提及「中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子(Sun Tzu，中國最早的軍事著作「孫子兵法」之作者孫武）一直到孫中山(Sun Yat-sen，孫逸仙)」。他又說，美中代表不同制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，關係比過去更加的好。

川普在24日的歡迎儀式也談二戰。他說，縱觀歷史，對共同利益的追求，把美中兩國人民聯繫在一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，「甚至讓我們兩國在二戰中成為盟友，取得成功」，並提到勇敢的飛虎隊自願到中國，為中國的存亡而戰。

川普還秀中文，指因與中國人民接觸，「工合」這個詞至今仍為美軍陸戰隊所用，用來表達激情，中文意思是一起工作。「工合」源於1930年代中國抗戰期間的「工業合作社運動」，英文簡稱「Gung Ho」，由美國記者Edgar Snow等人發起。宗旨是組織工人生產軍需品和民生用品，支援前線抗日。

●台灣陸委會：與美並肩的是中華民國

針對川習會大談二戰歷史，台灣陸委會，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。

美⽅通常將⼆戰太平洋戰場的歷史視為展現美國民主決⼼、盟軍勝利及戰後領導地位的故事，但較少出現在歷屆美國總統的演說中。

共同社報導，川普的「盟友」論，實屬罕⾒。讀賣新聞指出，美中處於同盟關係的時期，並不是中華⼈民共和國，⽽是蔣介⽯領導的中華民國時代，川普相關說法預料可能引發反響。