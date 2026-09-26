川習皆談二戰並肩 台日皆駁「盟友論」
川普總統與中國國家主席習近平在華府會晤期間都談到二次世界大戰歷史。習近平在白宮國宴致詞中稱，「80多年前，中美並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，川普則在歡迎儀式上稱美中在二戰中成為「盟友」，並指正如兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，他將與習近平繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。
習近平在白宮國宴上致詞感謝川普夫婦熱情接待，接著回顧兩國人民交往歷史，從200多年前美國獨立伊始，中美便開啟貿易，華盛頓總統購買收藏大量中國瓷器談起。
習近平續稱，「80多年前，中美人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救數百名美國飛行員，付出數十萬生命代價，這份血與火鍛造的友誼必世代相傳。」
●川普提飛虎隊為中國存亡而戰
川普在習近平之前先致詞，他談歷史，提及「中國承載著數千年的歷史與傳統，從孫子(Sun Tzu，中國最早的軍事著作「孫子兵法」之作者孫武）一直到孫中山(Sun Yat-sen，孫逸仙)」。他又說，美中代表不同制度，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，關係比過去更加的好。
川普在24日的歡迎儀式也談二戰。他說，縱觀歷史，對共同利益的追求，把美中兩國人民聯繫在一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，「甚至讓我們兩國在二戰中成為盟友，取得成功」，並提到勇敢的飛虎隊自願到中國，為中國的存亡而戰。
川普還秀中文，指因與中國人民接觸，「工合」這個詞至今仍為美軍陸戰隊所用，用來表達激情，中文意思是一起工作。「工合」源於1930年代中國抗戰期間的「工業合作社運動」，英文簡稱「Gung Ho」，由美國記者Edgar Snow等人發起。宗旨是組織工人生產軍需品和民生用品，支援前線抗日。
●台灣陸委會：與美並肩的是中華民國
針對川習會大談二戰歷史，台灣陸委會，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實，1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在，中共只注重發展自己，真正與美國並肩作戰的是中華民國。
美⽅通常將⼆戰太平洋戰場的歷史視為展現美國民主決⼼、盟軍勝利及戰後領導地位的故事，但較少出現在歷屆美國總統的演說中。
共同社報導，川普的「盟友」論，實屬罕⾒。讀賣新聞指出，美中處於同盟關係的時期，並不是中華⼈民共和國，⽽是蔣介⽯領導的中華民國時代，川普相關說法預料可能引發反響。
習近平在國宴致詞稱中美80多年前並肩抗擊日本軍國主義侵略者；川普則在歡迎儀式說美中在二戰中成為盟友，並強調兩國人民曾攜手贏得戰爭。 川普提及飛虎隊自願到中國、為中國存亡而戰，也談到「工合」一詞與1930年代抗戰時期的工業合作社運動，藉此強調美中歷史連結。 台灣陸委會表示，北京對二戰的論述扭曲歷史，因1949年才成立的中華人民共和國在二戰期間並不存在，真正與美國並肩作戰的是中華民國。
精華 FAQ
習近平在國宴致詞稱中美80多年前並肩抗擊日本軍國主義侵略者；川普則在歡迎儀式說美中在二戰中成為盟友，並強調兩國人民曾攜手贏得戰爭。
川普提及飛虎隊自願到中國、為中國存亡而戰，也談到「工合」一詞與1930年代抗戰時期的工業合作社運動，藉此強調美中歷史連結。
台灣陸委會表示，北京對二戰的論述扭曲歷史，因1949年才成立的中華人民共和國在二戰期間並不存在，真正與美國並肩作戰的是中華民國。
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學者示警：美被誘「二戰 去中華民國化」
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