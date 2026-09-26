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白宮國宴播放「悲慘世界」名曲 曾遭中國封殺

編譯中心╱綜合外電
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紐約郵報報導，白宮24日的國宴上，軍樂隊合唱團為川普總統與中國國家主席習近平演唱了音樂劇「悲慘世界」的曲目組曲——儘管其中一首選曲因鼓勵反抗而在中國遭到封殺限制。

當川普與這位中國「終身主席」與各式各樣的政商巨頭一同用餐時，軍樂隊邁入東廳，演奏起「你聽到人民的歌聲嗎？」(Do You Hear the People Sing?)。這首歌描繪了不滿的巴黎人民預備推翻其壓迫性政府的心情。

在香港民主派人士於2019年反北京示威期間將此曲視為非正式國歌後，中國便在網路上封殺了這首歌的傳播。

據「經濟學人」報導，中國相當於 Spotify 的「QQ音樂」以版權原因下架了「悲慘世界」專輯中的這首歌。

習近平如對演唱音樂有感到困擾，但他並未表現出來。

雖然隨行記者團並未進入國宴的音樂表演現場，但包括川普幕僚丹·斯卡維諾(Dan Scavino)、前DOGE發言人凱蒂·米勒(Katie Miller)以及川普長子艾瑞克在內的多位出席者，都將樂隊演奏經典曲目「只待明日」(One Day More)的片段發布到社交媒體。

一段包含了樂隊演奏「Do You Hear the People Sing ?」的更完整影片，則被上傳到了臉書專頁「Canadian Voices for Freedom」，目前尚不清楚該影片的原始來源。

川普是1987年在百老匯首演的「悲慘世界」的忠實粉絲，並將這兩首曲子作為其政治和官方活動的常態背景音樂。

在面臨刑事起訴的陰影下，川普於2022年11月在海湖莊園啟動其2024年總統大選宣戰時，著名的正是選用「Do You Hear the People Sing ?」作為登場音樂。

精華 FAQ

  • 軍樂隊在國宴上演奏《悲慘世界》組曲，包含《你聽到人民的歌聲嗎？》與《只待明日》等經典曲目，讓川普與習近平同場聆聽。

  • 因這首歌描寫人民反抗壓迫政府的情緒，2019年香港反北京示威時被視為非正式國歌後，中國便在網路上限制其傳播，QQ音樂也曾下架。

  • 文章指出川普長期喜愛《悲慘世界》，常把這兩首歌用在政治與官方活動中；他於2022年宣布參選2024年總統大選時，也曾用此曲登場。

國宴 白宮 習近平

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