美中第一夫人比美 梅蘭妮亞現代vs.彭麗媛傳統

白宮24日晚國宴，第一夫人梅蘭妮亞穿著的白色上衣領口以大型蝴蝶結作為視覺焦點。(路透)

美中兩國第一夫人，時隔多年相會，穿著呈現鮮明對比，華盛頓郵報 時尚與文化記者馬洛伊(Ashley Fetters Maloy)，梅蘭妮亞 與彭麗媛在國宴 上的服裝，呈現出同樣截然不同的兩種方向：一方強調現代與實驗精神，另一方則延續人們熟悉的傳統風格。

24日在白宮國宴上，彭麗媛身穿曳地直筒禮服，搭配莊重的中式立領，並選用在中國象徵繁榮的紅色，配戴雙串白色珍珠項鍊。梅蘭妮亞則穿著第一夫人在國宴上極少甚至可能從未穿過的黑色錦緞長褲，搭配絲質腰封、黑色高跟鞋，以及帶有超大蝴蝶結領的白色棉質府綢襯衫。這身打扮在國宴上相當少見，卻很符合她一貫的穿衣風格。

據英國「每日郵報」報導，梅蘭妮亞當晚穿著的白色上衣疑似來自聖羅蘭(Saint Laurent)，約2300元，領口以大型蝴蝶結作為視覺焦點；下身則搭配杜嘉班納(Dolce＆Gabbana)黑色高腰壓紋長褲，約1945元，再配上黑色尖頭高跟鞋及鑽石耳釘，長髮向後梳起，整體造型簡約俐落又不失正式感。

彭麗媛與梅蘭妮亞24日稍早造訪史密森尼國立亞洲藝術博物館時，服裝還微妙呼應。彭麗媛穿著旗袍風格的海軍藍洋裝；梅蘭妮亞則穿炭灰色粗花呢裙裝，外套同樣採不對稱、高領與裹身剪裁。

韓國媒體「Aju Press」則注意到兩人的身高，指出彭麗媛這次穿上約七至八公分高跟鞋，相當罕見，且搭配高盤髮造型，在視覺上拉長身形；梅蘭妮亞身高約180公分，兩人同框時，身高差距視覺上就縮小了。

新華社報導，兩位夫人參觀了亞洲藝術博物館內「孔雀廳」等展廳，孔雀廳目前展覽清朝康熙時代青花瓷等陶瓷作品為主。參觀後，彭麗媛和梅蘭妮亞一同觀看美國青少年合唱中國歌曲，並與他們親切交流。彭麗媛鼓勵大家繼續努力學習中文和中華文化，成為中美友好的使者。

彭麗媛參觀時，對美方近年來多次向中方返還中國文物表示讚賞，希望雙方繼續加強文化交流和文化遺產保護合作。

23日梅蘭妮亞隨同川普前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛，當天她穿著俐落的深色條紋套裝，簡潔幹練的造型受到媒體注意。

彭麗媛成為第一夫人前是中國知名歌手，經常融合中國服裝的古典與傳統元素及現代西式剪裁，曾在2013年入選「浮華世界」的「國際最佳穿著名人榜」。

梅蘭妮亞同樣在成為第一夫人前就已成名多年，但兩人成為第一夫人後，展現出截然不同的穿衣風格。美國及其他國家許多第一夫人往往偏好本國時裝品牌，以展現國家自豪感，梅蘭妮亞卻經常穿著知名歐洲及國際設計師的作品，也一再打破正式晚宴穿禮服長裙的慣例。24日的白宮國宴，至少已是她第三次打破這項傳統。

白宮24日晚國宴，第一夫人梅蘭妮亞穿著具現代感，彭麗媛的禮服象徵中國繁榮的紅色。(路透)

美中第一夫人的穿著比一比，這三組照片分別是彭麗媛與梅蘭妮亞於24日參觀史密森尼博物館(左)、參加白宮國宴(中)，與25日參觀國家檔案館(右)的三個場景。(路透)