彭麗媛溫和形象＝習近平的「軟實力超級武器」

中國國家主席習近平 訪美期間，路透報導指中國第一夫人彭麗媛是習近平的「軟實力」(soft power)超級武器，展現中國溫和、平易近人的形象，儘管美中在貿易、台灣等問題方面存在重大分歧。

中國第一夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)用英語交談，無需翻譯。兒童合唱團為她演唱時，她輕聲哼唱，身穿改良式旗袍風格洋裝，顯得優雅迷人。

24日，在史密森尼學會(Smithsonian)國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)，大華府地區希望中文學校的青少年合唱團演唱完中國民謠「茉莉花」(Jasmine Flower)之後，用中文對彭麗媛說：「謝謝您，彭媽媽！」

中國駐美大使謝鋒在X平台發影片，強調彭麗媛「鼓勵美國青少年學習中文與中國文化，成為兩國友誼使者。」

北京策緯諮詢(Trivium China)分析師馬祖爾(Joe Mazur)表示，「她讓強硬外交變得更人性化，帶來令人欣慰的時刻。」

然而，中國網路社群媒體對彭麗媛訪美期間行程與服裝的討論仍然受到限制，凸顯公開討論最高領導人私生活依舊敏感。路透記者在熱門平台小紅書(Red Note)搜尋有關彭麗媛時尚與英語程度，則無任何結果。

過去幾十年，中國歷任領導人的妻子幾乎都保持低調，這源於毛澤東(Mao Zedong)遺孀江青(Jiang Qing)的經歷。江青是「四人幫」之首，文化大革命期間掌握大權，1981年因為在文革造成數萬人死亡，而被判死緩兩年。

彭麗媛原為中國人民解放軍文藝隊女高音歌唱家。21世紀初習近平掌權後，媒體才獲得更多報導她的空間。

「他回家後，我從沒覺得家裡來了什麼領導。在我眼裡，他就是我的丈夫，」彭麗媛在2007年接受官方雜誌採訪時形容習近平節儉、勤奮、平易近人。

彭麗媛出身寒微，一直致力推動公益事業，例如為愛滋病患者爭取權益。

彭麗媛是習近平第二任妻子，兩人育有一女，曾就讀哈佛大學(Harvard)。習近平前妻是外交官的女兒，兩人已離婚。