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美中峰會5重點 習近平再提「修昔底德陷阱」

編譯周辰陽／綜合報導
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習近平與彭麗媛夫婦結束三天訪問華府行程，25日返國。川普總統23日親赴機場接機，...
習近平與彭麗媛夫婦結束三天訪問華府行程，25日返國。川普總統23日親赴機場接機，給予極高的禮遇。（路透）

川普總統24日在白宮歡迎中國國家主席習近平。在這場隆重的國事訪問期間，貿易、人工智慧（AI）、台灣及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

貿易協議暫時延長

美國延長對中貿易休戰，但時間只有2個月。財政部長貝森特表示，雙方同意將一項結束去年貿易戰、原訂11月到期的貿易協議延長2個月，讓華府與北京「有更多時間看看我們在經濟方面能做些什麼」。

此次延長並未形成長期協議，而是把關稅、中國採購、稀土供應及科技限制等核心問題推遲到下一輪談判。貝森特23日表示，北京正履行先前協議採購2,500萬噸黃豆的要求，但承諾採購170億美元其他農產品的進度落後。

美國官員也表示，稀土交貨量未達要求，再次顯示雙方仍存在重大分歧。對企業而言，目前關稅雖維持在較低水準，但政策環境仍不斷變動。

帶習登陸戰隊一號

習近平造訪白宮，讓川普有機會展示華府正按照他個人形象重新打造。習近平先前在北京招待川普參觀天壇及很少向外國人開放的中南海，川普則以另一種場面回敬，戴著假髮、頭戴三角帽的儀隊列隊行進，並在重新設計、宛如川普高球俱樂部的白宮玫瑰園演奏音樂；戰鬥機和轟炸機則是在23日與24日的儀式期間轟鳴飛越上空，其中一次聲音大到讓川普嚇了一跳。

白宮記者團獲准採訪時，並不是為了聽川普與習近平談論重大國政議題，反而是去看兩人參觀「陸戰隊一號」直升機，以及最近重新設計、設有巨型總統徽章直升機坪的白宮南草坪。

川普接受記者訪問時，對兩人政策討論的相關提問輕描淡寫帶過。他談到習近平時說：「他喜歡好的花崗岩。很棒的會面。」

習希望美反對台獨

習近平一如預期向川普施壓談及台灣問題。新華社報導，習近平希望美方堅持「反對台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。

這比華府長期使用的「不支持」台獨表述更強硬。目前沒有跡象顯示川普政府打算改變措辭，白宮也未立即發布這段交流的會談紀要。美國官員長期避免明確表示反對台灣獨立。任何措辭變化，都可能引發外界對華府保衛台灣決心的疑問，並招致國會反對。

戰略風險可以克服

習近平與川普會面時再度提到「修昔底德陷阱」，這項學術理論認為，崛起中的強權與既有強權競爭往往會走向戰爭。儘管習近平表示，這項風險「可以克服」，但他再度提及這個概念，也凸顯外界對美中可能爆發軍事衝突的擔憂仍籠罩兩國關係。

習近平主張，兩國都能從合作中獲益，也都會因對抗而受損，呼籲定期舉行軍事對話、強化危機預防機制。

川普則援引兩國共同歷史，表示兩國若追求共同利益，可以完成許多事情，並提到二戰期間共同對日作戰的盟友關係。

對AI管控意見分歧

習近平與川普對AI表達不同看法。川普先前曾宣稱，AI應改稱「超級智慧」（SI），也在社群媒體貼文中表示，希望「完全維持現狀」，仰賴美國司法部而不是設下任何新的防護規範。他堅稱，中國也持相同立場。

不過，習近平則是表示：「中美兩國都是AI大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人，造福於民。」

美方在習近平抵達及離境都安排了21響禮炮的儀式，以示尊崇。（歐新社）
美方在習近平抵達及離境都安排了21響禮炮的儀式，以示尊崇。（歐新社）

精華 FAQ

  • 雙方同意將原訂11月到期的貿易協議延長2個月，讓華府與北京爭取更多談判時間，但關稅、稀土、採購與科技限制等核心問題仍未解決。

  • 習近平要求美方堅持「反對台獨」的立場，這比美國長期使用的「不支持」表述更強硬。不過，目前沒有跡象顯示川普政府會改變既有措辭。

  • 習近平主張中美應共同發展並管控AI，確保技術受控於人；川普則傾向少設新規範。同時，習近平提到修昔底德陷阱，但強調美中衝突風險可以克服。

習近平 稀土 川普

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