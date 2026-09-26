習近平結束訪美返中 川習年底前可能再會面2次

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞25日陪同習近平及彭麗媛伉儷參觀國家檔案館，觀看了美國憲法和權利法案等重要歷史文件。（美聯社）

中國國家主席習近平 和川普 總統25日共進下午茶、參觀國家檔案館(National Archives)後，結束了訪美行程，且預告兩人今年可能再見兩次面：他邀請川普夫婦出席11月在中國深圳舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，並表示他們還可以12月再於佛州邁阿密舉行的20國集團(G20)峰會上再次會面；川普亦已發文同意會面。

在習近平及彭麗媛返國前，川普總統及第一夫人梅蘭妮亞在白宮紅廳以午茶款待。（美聯社）

美聯社、路透報導，川普和第一夫人梅蘭妮亞 25日於白宮紅廳(Red Room)款待了習近平及夫人彭麗媛，共進下午茶。習近平感謝川普夫婦的款待，說道：「感謝總統伉儷一切最高禮遇及周密安排，今次訪問非常成功，感到非常滿意。」當翻譯轉述習近平的話語時，川普露出了笑容，說：「我們接待了兩位傑出人士的來訪，非常高興，我認為我們取得了巨大的進展。」

訪國家檔案館 比較美中歷史 川喊自豪

茶會後，川普與習近平前往國家檔案館參觀獨立宣言、美國憲法、權利法案等重要文件。習近平透過防護玻璃觀看這些歷史文獻，一名導覽員則在旁介紹相關內容。觀看完美國憲法後，川普向在附近等候的記者表示兩國領導人談到了各自國家的歷史有多悠久，「我們只是在比較。我們有250年的歷史，這很棒，我們以此為榮。但他們有6000年的歷史…6000年和250年之間確實有些差距，但我們對自己的250年歷史感到非常自豪。」

川普談成果：我們農民會很高興

川普表示「美國對這次訪問非常高興，我相信中國也非常高興。」至於會談結果「我們的農民將會很高興」，但並未提供細節。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)表示，訪問期間達成了有限度的貿易協議，細節將於28日公布。其中一個實際成果是美中同意將原定於11月10日到期的貿易休戰協議再延長兩個月，進而有更多時間來制定更全面的貿易協議。川普強調了雙邊貿易機制下取得的進展，並指出美國農民和牧場主獲得更多進入中國市場的機會，同時兩國元首皆將人工智慧(AI)列為對話領域。

被問及伊朗問題時，川普表示已與習近平討論過此事，「我認為我們會做得非常好」，但未進一步說明。美國駐北京大使龐德偉(David Perdue)同日受CNBC訪問時表示，川普再次向習近平強調直接或間接支持伊朗「完全不可接受」，並獲得中方保證不會這麼做。新華社24日報導，習近平已敦促美伊重返談判桌以結束這場戰爭，但他未公開談論中國支持伊朗的問題。習近平24日也表態希望美國謹慎處理台灣問題，不過截至25日下午行程結束後，川普尚未就此發表實質言論。