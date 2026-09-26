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分析：川習互吹捧像「實境秀」關鍵議題沒突破

編譯盧炯燊／綜合報導
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諸多美國企業界重量級賓客24日出席白宮國宴，圖為美國總統川普（前中）和習近平夫人...
諸多美國企業界重量級賓客24日出席白宮國宴，圖為美國總統川普（前中）和習近平夫人彭麗媛（前右二）舉杯。同桌還有馬斯克（後左二起）、蘇姿丰夫婦、黃仁勳夫婦和庫克。(美聯社)

中國國家主席習近平訪美期間獲川普總統高規格接待，雙方互動和諧，然而表象背後，在貿易、台灣等核心分歧議題上並未取得實質性突破，顯示雙方更傾向追求局勢穩定，而非達成深層矛盾的政策協議。

華盛頓郵報、美聯社和路透等媒體分析評論，幾乎一致認為，川習會營造盛大排場，二人擺出友好姿態，但除了同意在11月和12月再舉行兩次會談外，幾乎沒有其他實質性進展。

亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)高級研究員，國務院前資深官員羅素(Danny Russel)向美聯社說，兩位領袖花在社交與禮儀活動的時間，比正式磋商美中核心議題的時間更多，現在看到的與其說是外交，不如說是「外交實境秀」，對解決雙方嚴峻議題幫助有限。

儘管外界認為川習會是做秀多於實質，但華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)向華郵表示，川普總統的努力是前所未有的，他不但承認習近平與他平起平坐，也承認中國與美國平起平坐，這正是習近平所希望的。

她認為川普的最新策略是，對中國表示尊重所帶來的好處，將大於提升中國外交地位後所帶來的代價，但批評者一定會說美國正為中國創造機會，進一步增強中國實力及削弱自己。

川普與習近平在前往國家檔案館喝茶時，強調了他與習近平親密的私人關係，後來更說雙方討論了所有問題，包括伊朗戰爭，又指峰會的成果將對美國農民有很大好處。

儘管習近平更關注兩國關係，而非與川普的私人關係，然而他不忘對川普的盛情接待表示感謝。華郵認為習對川的讚揚之詞，一定會令這位美國總統感到欣慰。

當然習近平也利用這次訪問，在台灣問題上重申一貫立場，挑明「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，謹慎處理『台獨』問題。」

美方在台獨問題上的正式立場是「不支持」而不是「反對」，美國駐中國大使龐德偉向福斯新聞表示，「美國對台灣的立場沒有改變，美國不支持台灣獨立，也絕不支持脅迫。」

精華 FAQ

  • 報導認為峰會排場盛大、互動友好，但實質成果有限；川普與習近平更像在營造和諧氣氛，真正涉及美中核心矛盾的磋商並不多。

  • 最明確的進展只有雙方同意在11月和12月再安排兩次會談，除此之外，在貿易、台灣等敏感議題上並未出現可稱為突破的政策成果。

  • 習近平重申希望美方堅持反對『台獨』的立場；美方則表示政策沒有改變，強調美國不支持台灣獨立，也不支持以脅迫方式處理相關問題。

習近平 川習會 國務院

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川習會盛大落幕卻成果有限 分析：習近平真正目標在台灣

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