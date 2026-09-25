我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州11校列全美大學前100 哥大領銜

懶人包／川習白宮國宴表面風光 藏了多少玄機？

川普向習近平秀白宮工程 稱習「石材專家」還愛優質花崗岩

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普24日請中國國家主席習近平，參觀美國總統專用直升機「陸戰隊一號」（M...
美國總統川普24日請中國國家主席習近平，參觀美國總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One）。（美聯社）

美國總統川普24日在白宮接待到訪的中國國家主席習近平，稱讚習近平在建築方面的品味，說習是「喜愛優質花崗岩」的「石材專家」。川普因而特別向習近平展示自己在白宮推動的建築工程，這些工程一直是川普第二任期以來，執意要做的事。

川習24日會談結束後，採訪記者在一旁大聲向川普提問，想了解兩人是否討論了台灣、人工智慧（AI）及遭監禁的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等議題時，川普並未回答，只說兩人「進行了一次很棒的會面」，隨後就把話題轉向建築。

川普說，習近平「除了懂許多其他事情之外，還是一位石材專家，而且，他喜歡優質的花崗岩」。接著，川普帶習近平到白宮新落成的直升機停機坪，兩人都指著花崗岩，然後川普才領著習近平登上美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）參觀。

參觀完「陸戰隊一號」後，川普繼續指向白宮宴會廳施工方向，藉著兩人會晤機會，向習近平展示他極力推動的白宮工程。

川普先前曾多次提到中國1959年啟用的人民大會堂，用來說明他希望興建白宮宴會廳的構想。5月在北京進行今年第一次川習會時，川普到過人民大會堂；7月他在白宮玫瑰園一場午餐會時說，自己最近去了人民大會堂，「他們有一個非常大的宴會廳，很漂亮的宴會廳，我們沒有那樣的地方。但我們將會建造一個超越一切的宴會廳」；「美麗程度和規模都會非常出色」。

川普在白宮興建宴會廳一案，曾被文物保存團體告上法院要求停止。但美國最高法院8月判決工程可以繼續。

川普政府為建造新的宴會廳，拆除了白宮整個東翼。這個占地9萬平方英尺的宴會廳，川普最初說工程費用為2億美元，且將完全由私人捐款支付。可是一動工後成本一直往上加。後來川普公開把費用估算更新為4億美元。

然而，華盛頓郵報根據承包商3月做出的摘要，報導工程成本估為6億美元，其中一半將由納稅人負擔。這個3月就估出的金額，時間點是在川普把工程費提高到4億美元之前。

精華 FAQ

  • 川普稱習近平不僅懂許多其他事情，還是「石材專家」，尤其喜歡優質花崗岩，並特別在白宮新停機坪旁向他展示相關工程。

  • 記者想追問台灣、人工智慧與黎智英等議題，但川普沒有正面回答，只說兩人進行了一次很棒的會面，隨後把話題轉向建築。

  • 這項工程拆除了白宮東翼，曾被文保團體告上法院；川普原稱費用為2億美元，後改口4億美元，華郵則引述摘要估算約6億美元，且一半可能由納稅人負擔。

習近平 川普 白宮 川習會

上一則

川習二會 中學者：北京或默許美施壓伊朗 換取對台軍售暫緩

下一則

川習會川普沒提台灣 台大教授：台灣不能因此以為狀況解除

延伸閱讀

川普邀習近平參觀海軍陸戰隊一號 讚習是「石材專家」

川普邀習近平參觀海軍陸戰隊一號 讚習是「石材專家」
川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣
川習會／川普讚美中「偉大友誼」 習近平期許「良性競爭」

川習會／川普讚美中「偉大友誼」 習近平期許「良性競爭」
川普國宴致詞稱從未與習如此要好 贈白頭海鵰雕像

川普國宴致詞稱從未與習如此要好 贈白頭海鵰雕像

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物