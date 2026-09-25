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懶人包／川習白宮國宴表面風光 藏了多少玄機？

川習會川普沒提台灣 台大教授：台灣不能因此以為狀況解除

記者廖士鋒／台北即時報導
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對於川習會，國立台灣大學政治系教授張登及認為，川普沒有提到台灣，台灣不能因此以為...
對於川習會，國立台灣大學政治系教授張登及認為，川普沒有提到台灣，台灣不能因此以為「狀況解除」，圖為張登及出席新書發表會。（聯合報系資料照）

美國總統川普在白宮舉行的川習會上，並未提及台灣議題，就此台灣大學政治學系教授張登及表示，中方重視而川普還沒有反應，目前台北可能感覺到鬆一口氣，但不能夠因此以為狀況解除，因為「沒有表態，有時候也有沒有表態的風險」。

張登及25日接受本報記者訪問時分析，此次習近平訪美「禮賓排場超常規」川普還親自去接機，習近平也說感覺到「賓至如歸」。不過峰會「成績平平如預期」，因這段時間雙方雖然有軍事、經貿、外交高層的一些接觸，但沒有看到取得重大突破，只看到延長關稅的停火，且也只有兩個月。其他諸如中方宣布5年內10萬名美國青年去學習、喊話雙方航班增加、AI議題等都沒有具體的做法，而大貓熊到亞特蘭大則屬花絮性內容。

他形容這次是「兩強各取所需」，是要穩內部，川普在選前對於大國關係，包括中俄（欲邀請普亭參加G20）跟中美，要向國人證明他能夠把握住國際局勢。對習近平來講，美國給他的就是一個中國確實可以跟美國平起平坐（的場面），而且由強人川普主持的排場，這個排場也有助於明年的二十一大前，彰顯習已是真正全球領袖的地位。

最後的特點則是「結構競爭持續」。對於建設性戰略穩定的本質，他形容，現在是「結構競爭持續的延長賽」，是「不對稱不穩定的戰略相持」，即在某些方面美國占優勢，某些方面中方有強勢的籌碼，雙方都沒有在競爭中勝出的把握，又必須要進行內部的政治議程的穩定，所以短期休兵，盡可能避免在短期爆發修昔底德陷阱。而習近平5月曾說建設性戰略穩定要管3年，張登及評論，這仍「稍嫌樂觀」，因為不確定因素仍很多。

針對台灣議題，習近平的表態背後意味著雙方可能已經談到什麼程度？張登及分析，台灣問題觀察點第一是「台海和平」，此前美日韓外長在川習會前聯合聲明提到台海和平現狀，結果川普本人這一次在任何場合裡沒講到這個。第二是，中方提到台灣問題要慎之又慎，中方也沒有提三公報，美國則沒有提一個中國政策，也沒有提到台灣關係法、更沒有提到六項保證，目前也沒有提到不贊成、不支持甚至反對台獨。此外軍售更不會拿到檯面上談。

簡言之，張登及表示，台灣盼望川普堅定澄清的都沒有，這是「三不講」，沒有台灣關係法、沒有台海區域和平穩定、沒有反對片面改變現狀，同時大陸希望他說的反對台獨、軍售的問題、一個中國原則，這三個川普也不講，形同「蓋牌」了。

他強調後續先看明天互動，再看雙方實際的行為進一步驗證。比如賴總統今年能不能過境美國，而軍售的部分，在這次會議結束後，是否如外界所期待的要一直拖到APEC峰會才開始交貨，還是這次峰會後就會開始分批陸續交貨，目前也不曉得。

至於會不會像5月，川普在北京時都不講，結果一上飛機後完全變了？張登及說，這就是之後要保持警惕的原因，因為也許中方期待美國講，之後川普會以某種方式處理。但誰知道他會用什麼方法談台灣？恐怕魯比歐也不知道。張登及坦言，這種情況有時比明白講不支持台獨「還要令人揪心」。

對於川普已預告川習會去國家檔案館看些文物，反映中美歷史悠久的珍貴友誼，就此張登及預期，八一七公報因為具有爭議性，而且也會引起盟國的不安，猜測列入參觀的可能性不會太高，因為畢竟還是有太多其他東西，包括二戰、乒乓外交，甚至是習近平本人曾多次到美國訪問等內容，美方都可以拿出來品一下。但是二戰的東西如果有的話，對中方來講「就得分了」，因為這將20世紀、21世紀中美合作，以及戰後國際秩序的軸線連貫在一起。

關於經貿相關安排跟成果內容預計會很快釋出？張登及說，相信會釋出，但可能也只是一個模糊的框架，因為現在只講了11月到1月延長兩個月（貿易戰停火），連貝森特的回應都很有保留。可見雙方只是在這一次高峰會敲定再延長停火而已，貿易和供應鏈等問題，很難得到通盤解決。

精華 FAQ

  • 張登及認為，川普未表態不代表風險消失，反而可能留下更大的不確定性。因為台灣期待美方明確說法都未出現，後續仍要看雙方實際互動與行為驗證。

  • 他表示，峰會成績大致符合預期但不算突破，主要只是把貿易戰停火延長 2 個月，其他像航班、AI、青年交流等多屬宣示性內容，未見可落地的重大成果。

  • 他形容這是結構競爭持續的延長賽，屬於不對稱、不穩定的戰略相持。雙方都想先穩住內部政治議程，因此短期休兵，但長期競爭與不確定因素仍然存在。

川習會 川普 台大

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