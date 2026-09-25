我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

川普國宴致詞稱從未與習如此要好 贈白頭海鵰雕像

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統24日在白宮東廳舉行的國宴上，向中國國家主席習近平贈送一座大型白頭海鵰雕...
川普總統24日在白宮東廳舉行的國宴上，向中國國家主席習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普在白宮國宴上盛讚中國代表團，並稱與習近平關係前所未有地好。
  • 重點二：他向習近平贈送白頭海鵰雕像，還邀請中方參觀未完工的白宮宴會廳。
  • 重點三：習近平回顧美中歷史與二戰友誼，呼籲兩國以大國責任探索新相處之道。

川普總統與夫人梅蘭妮亞24日晚間在白宮舉辦國宴，招待中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。紐約時報與NBC新聞報導，川普致詞時一開始對中國代表團表示：「你們真的是非常傑出、令人驚嘆的人。」他並說，希望以中國今年在他訪中期間給予的同等款待接待中方代表團。

川普表示，中美兩國今晚正在慶祝彼此的「悠久歷史」，並提到第一個中國代表團158年前來到美國波士頓。隨後他暫時「脫稿」，邀請習近平與中方代表團參觀白宮新宴會廳施工現場，還開玩笑稱現場「又漂亮、又乾淨、還閃閃發亮」，並表示可惜宴會廳未能及時完工，趕上這場晚宴。

川普表示，他與習近平「從來沒有相處得這麼好」，並向習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。

習近平致詞時也從回顧美中關係歷史談起，指出美國首任總統華盛頓過去曾收藏中國瓷器，也提到尼克森時代幫助美中關係解凍的「乒乓外交」。他表示，自己與川普在不到半年內會面兩次，創造了歷史，雙方進行「真誠、深入的交流，並在許多問題上達成共識」，也「為中美關係提供了新的戰略指引」。

習近平也利用第二次世界大戰來凸顯中國與美國之間的歷史友誼，並提到兩國當時共同的敵人日本，「這種在血與火中鑄就的友誼，必將世代相傳」。他表示，中國與美國正處於一個「歷史關頭」，並提到尼克森總統1972年與北京實現和解；又將川普「讓美國再次偉大」的主張與中國追求復興相比，呼籲兩國「並肩向前」。

習近平說：「川普總統承諾讓美國再次偉大，並帶領美國人民取得重大進展。中國致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化也不斷取得新的突破。這兩個目標都非常宏大，也一定能夠相互促進。」

習近平補充表示：「中國和美國必須以負責任的大國身分行事，回應兩國人民的期待，跟上時代潮流，探索一條大國彼此相處的新道路。」

川普總統24日在白宮東廳舉行的國宴上，與中國國家主席習近平交談。(美聯社)
川普總統24日在白宮東廳舉行的國宴上，與中國國家主席習近平交談。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普表示，他與習近平「從來沒有相處得這麼好」，並以此強調兩人互動正處於相當友好的狀態，也藉國宴場合釋放美中關係可望改善的訊號。

  • 川普向習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像，並在致詞時臨時邀請中方代表團參觀白宮新宴會廳施工現場，同時打趣說現場又漂亮、又乾淨、還閃閃發亮。

  • 習近平回顧美中歷史交流與二戰友誼，提到雙方在不到半年內會面兩次並達成共識，強調兩國正處歷史關頭，應以負責任大國身分探索彼此相處的新道路。

川普 國宴 習近平 川習會

上一則

川普當習近平面提飛虎隊與美中二戰盟友 日媒：恐強化中國抗日敘事

下一則

習近平盼川普「反對台獨」 中學者分析：就看美國接不接球

延伸閱讀

白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日

白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日
習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」

習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」
川習會上 習近平：經貿達成「新聯合安排」對全球利好

川習會上 習近平：經貿達成「新聯合安排」對全球利好
川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫