川習會／川普讚美中「偉大友誼」 習近平期許「良性競爭」

川普24日在白宮歡迎習近平時，由陸戰隊官兵組成操槍排，表演花式操槍。(歐新社)

「川習會 」24日在白宮登場，川普 總統致詞時歡迎中國國家主席習近平 前來國事訪問，並說自從2016年首次當選總統以來，兩人之間便建立友誼，而且是「非常偉大的友誼」，以相互尊重及人民切身利益為基礎。習近平致詞表示，中美兩個大國合則兩利，鬥則俱傷，兩國之間不必諱言競爭，「但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」。

川普與第一夫人梅蘭妮亞24日上午在白宮外的紅毯上，與習近平及其夫人彭麗媛握手致意。身後則有由約24名受過新訓的陸戰隊官兵組成的美國陸戰隊無聲操槍排(Silent Drill Platoon)，以及美國聯合部隊司令部(U.S. Joint Forces Command)進行總統級軍禮。

美聯社分析，川普與習近平這場影響重大的會談，舉行時間正好是美中關係處於緊張之際，身為全球兩大強權的美中雙方對於伊朗戰爭問題看法分歧，在貿易、如何妥善因應人工智慧(AI)迅速發展等議題則希望尋求共識。

川普24日在白宮歡迎習近平時，由陸戰隊官兵組成操槍排，表演花式操槍。(路透)

習近平同時表示，雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，一定能走出一條正確相處之道。他說，兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制，「修昔底德陷阱(Thucydides Trap)是可以跨越的」。川普今年5月訪問北京時，習近平也曾提出類似警告。「修昔底德陷阱」指一個新興強權崛起對既有霸權造成威脅時，結果往往是戰爭。

習近平也說，中美兩國都是人工智慧(人工智能)大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，「確保人工智能發展始終受控於人，造福於民」。

新華社報導，在24日的私下會談中，習近平敦促川普要「審慎處理台灣問題」。

川普24日在白宮歡迎習近平時，由陸戰隊官兵組成操槍排，表演花式操槍。(路透)

央視報導，習近平在會談中表示，中國支持美國與伊朗回到今夏達成的臨時協議，好讓戰爭平息。

會談進行約90分鐘之後，兩國領導人步行到白宮南草坪，川普展示剛完工的直升機停機坪，並帶領習近平參觀總統專用直升機「陸戰隊一號」內部。兩人還遠眺了白宮宴會廳的施工現場。

習近平在短暫參觀之後離開白宮，傍晚返回白宮東廳參加國宴。川普在導覽結束之後簡短接受媒體詢問時說：「我們舉行了一場很棒的會談。」

某些中國問題專家指出，「川習會」似乎缺乏實質內容。前總統歐巴馬任內國務院資深官員、現任亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)資深研究員羅素(Danny Russel)說，兩國領導人在社交、儀式上花費的時間，超過針對兩國面臨核心問題所舉行的正式會談。羅素說：「熊貓固然可愛，但美國需要的是稀土。」