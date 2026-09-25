彭博：F-35零件經南韓轉香港 遭中國政府扣押
F-35隱形戰機兩個敏感零件今年夏天意外運抵香港，現已落入中國手中。
彭博引述一名知情人士報導，優比速公司(UPS)5月底負責將澳洲一架F-35戰機的座艙蓋及武器艙門運返美國維修，但運載飛機途中在南韓停留，之後又轉運到香港。
目前尚不清楚運載飛機為何在南韓停留以及為何轉運至香港，也不清楚是故意轉運還或是誤送。
據兩位人士透露，中國政府後來收取及扣押這兩個零件，至今尚未歸還。中國駐美大使館發言人拒絕置評，而政治網媒Politico最先報導此事時，香港特區政府表示不會評論個別事件。
五角大廈早前已表示正努力追回這些零部件，聲稱「注意到一批無法使用的F-35閃電II型(Lightning II)戰機零件出現運輸問題，正積極與當局及夥伴合作以追回這些零件，並會展開調查防止再發生類似事件」。
上述兩名人士又說，這兩個零件塗有雷達吸波材料以增強隱身性能，由 F-35製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)委託UPS運送返美國維修。出於謹慎考慮，UPS早將事件通報負責執行出口管制法律的美國國務院國防貿易管制局(Directorate of Defense Trade Controls)。
洛克希德馬丁也就事件發聲明，但沒有透露是哪家承運商運送這些零件，強調是由國防部選擇了運輸方案，「我們選擇符合政府規定的承運商」；又說「正與承運商密切合作，制定並實施預防措施，加強共同監督防止再發生此類事件」。
知情人士透露，聯邦參議院軍事委員會在6月23日舉行的閉門聽證會上，五角大廈F-35聯合計畫辦公室官員說，希望這些零件能夠獲退回。
澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)22日被問及此事時，承認零件最終送抵香港，但否認涉及敏感裝備，強調與美方及洛克希德馬丁合作，後續將由美方與洛克希德馬丁處理。
兩個F-35敏感零件原本由UPS從澳洲運回美國維修，途中先在南韓停留，之後又轉運至香港，最後被中國政府收取並扣押，至今尚未歸還。 知情人士指出，零件塗有雷達吸波材料，用於提升F-35的隱身性能，因此屬於較敏感的軍機組件。美方也已將此事視為運輸與管制問題處理。 五角大廈稱正與當局及夥伴合作追回零件並調查原因，洛克希德馬丁強調使用符合規定的承運商，澳洲國防部長則表示後續將由美方與洛馬處理。
精華 FAQ
兩個F-35敏感零件原本由UPS從澳洲運回美國維修，途中先在南韓停留，之後又轉運至香港，最後被中國政府收取並扣押，至今尚未歸還。
知情人士指出，零件塗有雷達吸波材料，用於提升F-35的隱身性能，因此屬於較敏感的軍機組件。美方也已將此事視為運輸與管制問題處理。
五角大廈稱正與當局及夥伴合作追回零件並調查原因，洛克希德馬丁強調使用符合規定的承運商，澳洲國防部長則表示後續將由美方與洛馬處理。
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