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中國國防部：美應恪守817公報 停止對台售武

特派記者陳宥菘／北京報導
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川習會登場，觀察指標之一是美國對台軍售。圖為美國售台的空對海飛彈。(美聯社)
川習會登場，觀察指標之一是美國對台軍售。圖為美國售台的空對海飛彈。(美聯社)

川習二會24日在華府登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。中國國防部24日強調，美方應切實恪守一中原則和中美三個聯合公報，尤其是「817公報」規定，停止對台售武，並強調台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，籲美「慎之又慎」處理之。

路透日前報導，中國國家主席習近平在美訪問期間，將要求美國總統川普，依中美1982年簽署的「817公報」停止對台軍售。根據「817公報」，美國準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期向台灣售武，不過前提條件是中方持續致力於和平解決兩岸分歧。

中國國防部發言人蔣斌23日下午主持月度例行記者會，有媒體提及上述報導，關切美國對台軍售議題，並詢問如何看待美方可能將對台軍售案推遲至今年底、分批次進行。

蔣斌回應強調，中方堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫明確的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「817公報」規定，停止對台售武，以實際行動維護中美關係。

外界普遍預期，美國對台軍售是華府川習會重點議題，蔣斌對此未做評論，但表示「需要強調的是，台灣問題是中美關係中最重要問題」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美方「慎之又慎」處理台灣問題。

精華 FAQ

  • 中國國防部明確要求美方切實恪守一中原則與中美三個聯合公報，尤其是817公報，停止對台售武，並稱此舉有助於維護中美關係穩定。

  • 蔣斌表示，中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場一貫明確，並呼籲美方以實際行動遵守相關公報，避免損害雙邊關係。

  • 中方指出台灣問題是中美關係中最重要的問題，認為維護台海和平穩定是雙方最大公約數，因此希望美方在處理相關議題時慎之又慎。

國防部 一中原則 習近平

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