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會見華府保守派智庫 賴清德：台灣自由繁榮 攸關全球和平

記者周佑政李人岳／綜合報導
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賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。（圖／台總統府提供）
賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。（圖／台總統府提供）

川習會」登場，賴清德總統24日會見華府保守派智庫「保衛民主基金會」(FDD)訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定。中華民國外交部次長吳志中說，軍購順利達成是政府團隊「目前最努力在做的一件事」。

台中市長盧秀燕呼籲，台灣應做好高度準備，賴清德、副總統蕭美琴、行政院長與國防部長等人，中秋連假不要亂跑，應待命參加國安會議。台北市長蔣萬安說，盼賴清德與國安團隊密切關注川習會，「確保台灣利益最重要」。

FDD中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明率基金會訪團會晤賴清德。賴致詞時呼應博明日前在台演說「以實力求和平，是維繫台灣自由與繁榮的必要條件」，這項主張正是台灣持續努力的方向。

賴清德指出，和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結；台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定。「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

行政院長卓榮泰也在行政院會談到川習會表示，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大關注，政府會全程關注、全力因應。政院發言人李慧芝說，對於所有助於穩定區域情勢、管理威權擴張可能風險，政府都是正面看待，也持續與美方各層面共同合作，保持密切聯繫、即時掌握相關狀況。

吳志中在外交部活動場邊受訪表示，國安會與外交部一直在開會並沙盤推演各種可能狀況，且針對不同狀況研議應對方案；「當然要確保這些軍購可以順利達成，這是我們目前最努力在做的一件事。」

他說，所有外交政策談的都是國家利益，要從「什麼是美國的國家利益」角度看待川習會；持續讓台灣有能力防衛自己，這是符合美國國家利益的，台灣並不尋求與中國發生戰爭，只是尋求好好捍衛中華民國台灣的國家安全，所以這筆軍購(指140億美元的美方尚未批准軍售項目)是必要的。

陸委會副主委梁文傑在例行記者會答覆媒體詢問表示，國安高層會把川習會當作最需要注意的重點，但目前國際支持台灣的力量「還是滿強的、滿穩固的」，「很多事情我們不需要妄自菲薄」。

此次川習會是兩人今年的第二次會晤，後續包括11月亞太經合會(APEC)、12月29國集團(G20)峰會，可能還有兩次川習會。據了解，台北國安團隊研判，中國國家主席習近平這次將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標，習近平希望美方能繼續拖延，甚至可能要求推遲到過完聖誕節。

國安人士說，台方持續跟美方密切溝通，美方在外交與戰略有其考量，只要這些軍售項目的到位與防衛戰力，都符合雙方在區域安全的共同必要，相關進程會穩健推進。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結，並強調台灣的自由與繁榮不只關乎台灣人民，也影響印太區域乃至全球和平穩定。

  • 行政院與國安、外交團隊都高度關注川習會，持續全程掌握情勢並沙盤推演各種可能狀況，對有助穩定區域情勢與管控風險的發展則持正面看待。

  • 吳志中指出，確保相關軍購順利達成是政府目前最努力的工作之一；他認為讓台灣具備自我防衛能力符合美國國家利益，也有助維持區域安全。

華府 賴清德 川習會

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