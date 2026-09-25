新聞透視／以商止戈 中國拋協議 美中貿戰現轉機

今年第二次川習會24日在白宮橢圓形辦公室舉行，川普（右）與習近平（左）僅各自帶著少數官員與會，會談90分鐘。（美聯社）

川普的美中高峰會，目前最具體的結論只有雙方貿易休兵再延兩個月。這種高峰會不像以前會由國安會或國務院 來操辦，現在的川普不信任國務院，甚至不信任自己的國安會，而是委由財政部長貝森特，再拉上貿易代表葛里爾，20日在紐約與中方副總理何立峰會晤，這也是外界僅知的高峰會會前會。

一般公認，首要經貿議題，是延長11月10日到期的貿易休戰協定；美國去年4月開始關稅貿易戰 後，北京全面限制7種稀土 原料輸出，逼得美國只好妥協，去年在釜山高峰會上，雙方同意貿易戰休兵一年。

華府川習會前，中方希望一勞永逸把協議延長至川普任期結束，但美方認為中國並未履行稀土解除管制的承諾，8月對美稀土磁鐵出口量較前月下滑21%；中方對大豆的購買也未到承諾的數量。

習抵美後 情勢峰迴路轉

貿易代表葛里爾在會前會結束時諷刺說，說現階段雙方已經完全信任、充滿信心，「這有點天真」，葛里爾更說，相信不會在本周川習會上宣布展延休戰。但財長貝森特受訪時證實再延兩個月。

但這緩兵之計仍令全球憂心，美中貿易戰可能再度爆發；川普政府手中仍有新的貿易政策工具，譬如宣布對中國產能過剩問題，祭出301條款，或是針對半導體祭出的232條款。

不過中國也非省油的燈，首先，中國整體出口在美國關稅壓力下，已展現出一定韌性。

其次，中國仍掌握關鍵礦產供應鏈的主導地位。

然而到了23日習近平降落時，突然有了峰迴路轉的變化；貝森特宣布，在與何立峰再度會晤後，中方提出了一項「更大」的貿易協議，將在峰會上進行討論，為爭取時間評估，將把停戰期限，延後兩個月。

這個轉折意味著幾個變化，其一是，中方「更大」的提議，涉及對美投資；川普本就希望外國對美投資多多益善，尤其他公開受訪表示，希望中國的比亞迪到美投資電動車廠。

但是中方到美投資超級敏感，國會目前有各種基於安全而限制中國投資美國的法律，使得中國對美直接投資從2016年的550億美元，驟降至2025年的40億美元；美國汽車業者更強烈抗議，加上關稅的進口車都競爭不過，中國在美國設廠還得了，連工會也擔心勞動條件受影響，這些阻礙需要時間，才能疏通。

其二是，原本川習二會的規畫，有中方企業高層隨習近平訪問華府，但隨習來訪的中國企業家，究竟有沒有人來，或來了誰，都不清楚，說法一變再變，24日的國宴也未見中企高管現身。先前傳說包括電動車製造商比亞迪、電池製造商寧德時代以及智慧製造巨頭小米，可能與會，後來傳出分別來美，至今撲朔迷離，也可能是中方留了一手。

其三則是，涉及美國政府內部對中美貿易協定的不同看法；美國貿易代表署關切的是美中貿易規範化，尤其是新成立的貿易委員會將設定至少300億美元的「非戰略性商品」進行相互降低或取消關稅。但是貝森特仰體川普的心意，重新考慮中方提出涉及投資的「更大方案」，間接否決了葛里爾的發言，峰迴路轉，把貿易議題重新搬到高峰會上。

川普用紅地毯迎接習近平，姿態是已經做足了，新華社的新聞稿比白宮或所有美國媒體都快，中國的大外宣也算做足了。在白宮小小橢圓辦公室裡談90分鐘，很難預期可談出什麼突破，真正的實打實，必須等習近平上了回程飛機之後再說。

川普（右）向習近平（左）介紹白宮牆上的歷任總統，前總統拜登的照片被川普換上一枝自動筆。（美聯社）