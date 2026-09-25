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美中經貿磋商達多項共識 就AI首次對話

特派記者陳宥菘／北京報導
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美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會晤。（美聯社...
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會晤。（美聯社）

川習二會24日登場前，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特分別於20日與23日在紐約與華盛頓舉行會談。中國商務部表示，中美兩國經貿團隊在美國舉行第八輪經貿磋商，圍繞落實已有共識、對等降稅等議題達成「多項共識」，雙方還在經貿磋商機制下首次就人工智慧（AI）展開對話。

中國商務部發言人何亞東在例行記者會上表示，近日中美兩國經貿團隊在美國舉行第八輪經貿磋商，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實已有經貿磋商共識、對等降稅安排、建立貿易理事會和投資理事會、吉隆坡經貿磋商聯合安排延期等雙方共同關注的經貿問題，「進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，達成多項共識」。

人工智慧是川習會關鍵議題之一。何亞東指出，何立峰與貝森特作為中美各自牽頭人，在中美經貿磋商機制下，就人工智慧首次對話。何亞東並表示，下一步，中方將與美方在中美經貿磋商機制下，就後續工作保持密切溝通。

何亞東在記者會上未說明雙方共識的具體內容。貝森特23日與何立峰會談後則表示，中美已同意將11月10日到期的中美貿易休戰安排，延長兩個月至明年1月10日，也願意探討達成範圍更廣的貿易協議。他稱，中方在20日的會談中提出達成更大規模貿易協議的想法。

此次川習會備受矚目的可能成果之一，是雙方互降300億美元關稅。今年5月中美經貿磋商中，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多；對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低稅率。

精華 FAQ

  • 雙方圍繞落實既有共識、對等降稅、建立貿易與投資理事會，以及吉隆坡磋商聯合安排延期等議題溝通，並達成多項共識，但未公開具體細節。

  • AI是川習會的關鍵議題之一，何立峰與貝森特也在中美經貿磋商機制下首次就AI對話，顯示雙方開始把科技治理納入經貿交流範圍。

  • 貝森特表示，雙方同意將原本11月10日到期的貿易休戰安排延長2個月至明年1月10日，且願意進一步討論範圍更廣的貿易協議。

國務院 商務部 貝森特

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