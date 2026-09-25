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川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

高規格迎習、延長貿易休兵 學者：川普給出北京「想要的」

編譯盧思綸／綜合報導
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中國大陸國家主席習近平（左）23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普（右）罕見親...
中國大陸國家主席習近平（左）23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普（右）罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛（中）。（歐新社）

中國國家主席習近平23日抵達華府展開國事訪問，美國總統川普罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛，財長貝森特同時宣布美中貿易休戰延長2個月至明年1月10日。

歐巴馬政府時期美國國務院官員、現任「亞洲協會政策研究所」研究員羅素（Danny Russel）直言，川普已經給了習近平「北京想要的東西」，讓北京取得有力素材，證明中國領導人受到美國總統非比尋常的高度重視，「北京會在國內及國際上利用這一幕，展現中國及習近平日益提升的地位」。

羅素警告，這未必符合美國利益，因為北京很可能把這種程度的禮讓與遷就視為軟弱的訊號。

不過，外界對川習會取得重大突破的期待仍不高，美中在貿易、台灣及人工智慧競爭等議題仍存在深刻分歧。媒體多報導，習近平此行未率領中國企業高層代表團同行，降低峰會期間達成大型商業協議的可能性。

曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員的秦江南（Jonathan Czin）表示，川普如此大費周章，給予美國最大地緣政治競爭對手這種程度的尊重，相當引人注目，「目前仍不清楚川普究竟從習近平手中換得什麼」。

美國大學中國問題學者托里吉安（Joseph Torigian）也認為，白宮顯然有意打破過往慣例，以強而有力的尊重姿態為峰會揭幕、替會談定調，也符合川普一貫相信國際政治很大程度取決於個人關係的思維。

曾任拜登政府官員、現任哥倫比亞大學學者的格維茲（Julian Gewirtz）則指出，過去美中關係中，北京通常是爭取赴華府進行國事訪問的一方，美國也會把這項待遇當成談判籌碼；如今情勢似乎反了過來。

在舉行會談之前，白宮安排正式的歡迎儀式，有超過400名官兵參與操演。（新華社）
在舉行會談之前，白宮安排正式的歡迎儀式，有超過400名官兵參與操演。（新華社）

精華 FAQ

  • 川普罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與彭麗媛，展現高度禮遇；同時財長貝森特宣布，美中貿易休戰再延長2個月至明年1月10日。

  • 羅素認為，川普給了習近平非比尋常的接待，讓北京能在國內外宣傳中國領導人受到美國總統高度重視，也有助於塑造中國地位上升的形象。

  • 因為美中在貿易、台灣與人工智慧競爭等議題上仍有深刻分歧，而且習近平未帶企業高層同行，降低了峰會期間達成大型商業協議的可能性。

川普 習近平 國務院

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