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習近平：邀10萬美青少年訪華交流 大熊貓平平、福雙落戶亞特蘭大

特派記者陳宥菘／北京報導
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中國國家主席習近平（左）乘專機抵達華盛頓進行國是訪問，美國總統川普（右）接機。習...
中國國家主席習近平（左）乘專機抵達華盛頓進行國是訪問，美國總統川普（右）接機。習近平在歡迎儀式上宣布邀請美國十萬名青少年訪華。（新華社）

習近平帶給美國的具體禮物之一，是借給亞特蘭大動物園兩隻大熊貓。（路透）
習近平帶給美國的具體禮物之一，是借給亞特蘭大動物園兩隻大熊貓。（路透）

中國國家主席習近平24日出席美國總統川普在白宮舉行的歡迎儀式上送出禮物，他宣布未來五年，中方將邀請十萬名美國青少年來華交流學習。他另宣布，再過幾天，大熊貓「平平、福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，與美國人民見面。

禁毒可合作 直航可增班

談及人工智慧，習近平表示，中美有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人、造福於民。他還說，中方願同美方加強禁毒執法等合作，雙方可以增加直航航班。

習近平表示，中美不必諱言競爭，但競爭不是你輸我贏的角鬥，雙方必須守住「不衝突、不對抗的底線，修昔底德陷阱是可以跨越的；實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖。

習近平表示，中美都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民。川普今年訪華期間，雙方一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，願同川普一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。

習近平強調，中美要加強溝通，以增進理解、求同存異、積累互信。他強調自己與川普彼此尊重，建立良好關係，保持經常性溝通。並鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，支持兩國立法機構擴大交流。

習近平表示，中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊，「雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決」。中國開放的大門始終敞開，歡迎美國企業來華投資興業，「希望美方公平對待中國企業，共同拉長合作清單，壓縮問題清單」。

習近平強調，中美要和平共處，「中美兩個大國合則兩利，鬥則俱傷」，「中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」。中美雙方必須守住「不衝突、不對抗的底線」，也一定能夠走出一條兩個大國的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制，「修昔底德陷阱是可以跨越的」。

中國成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓—雄性的「平平」和雌性的「福雙」，將送往亞特蘭...
中國成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓—雄性的「平平」和雌性的「福雙」，將送往亞特蘭大動物園，開啟為期十年的大熊貓保護合作。圖為「福雙」。（取自中國野生動物保護協會微信公眾號）

精華 FAQ

  • 他宣布未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習，藉由教育與人文往來增進理解、累積互信，也為中美關係創造更穩定的民間基礎。

  • 習近平表示，再過幾天大熊貓「平平、福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，讓美國民眾見面。這被視為友好交流象徵，有助拉近兩國民眾距離。

  • 他主張中美要和平共處，競爭應有邊界且不衝突不對抗，並可在人工智慧、禁毒執法、直航增班、企業投資與軍方溝通等方面擴大合作。

習近平 亞特蘭大 白宮

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