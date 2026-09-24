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邀習參觀「兩國珍貴情誼文物」 川普白宮致詞完整版一次看

記者廖士鋒／即時報導
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美國總統川普即將與中國國家主席習近平參觀美國國家檔案館，川普透露，屆時將看到一些「文物」，見證雙邊長期而珍貴的關係，但未具體透露是哪些「文物」。

據美國之音，川普在白宮歡迎儀式上的致詞指出，明天（25日），我們將參觀國家檔案館，觀看這段自豪歷史的最偉大的珍藏，包括《獨立宣言》、《美國憲法》和《權利法案》。

川普說，我們還將參觀一些「文物」（artifacts），它們見證了美中兩國之間長期的珍貴情誼，以及令人歎為觀止的文化交流。正如幾個世紀前我們的先輩跨越重洋，進行貿易、學習，並共同建設更美好的世界一樣，我們兩國也在做著同樣的事情，我們為此以及兩國關係感到非常自豪。

川普並未具體說明將會參觀哪些文物。而中國方面與美國自1970年代以來最重要的雙邊歷史文件就是三份公報，分別是1972年「上海公報」、1979年「建交公報」以及1982年「八一七公報」。其中後兩份公報在中美斷交後簽署，八一七公報涉及美國表態準備「逐步減少它對台灣的武器出售」。不過美國官方近年解密對台灣的「六項保證」，當中則包含未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見。

此前路透引述熟悉雙邊峰會籌備內情的消息人士透露指出，習近平預計於25日參觀國家檔案館時，將引用1982年雙方簽署的「八一七公報」，當面施壓川普停止對台軍售，甚至進一步要求美方停止交付台灣已採購的武器，以交換北京協助緩解美伊衝突。

據中國外交部，習近平在致詞中則提到，中美「不必諱言競爭」，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥。中美雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，也一定能走出一條兩個大國在這個星球上的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制。「修昔底德陷阱」是可以跨越的。

川普總統（右一）偕夫人梅蘭妮亞（左二）在白宮歡迎中國國家主席習近平（右二）及夫人...
川普總統（右一）偕夫人梅蘭妮亞（左二）在白宮歡迎中國國家主席習近平（右二）及夫人彭麗媛（左一）到訪，川普宣布他與習近平將參觀見證雙方關係珍貴情誼的文物。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普表示，兩人將參觀《獨立宣言》、《美國憲法》和《權利法案》等美國珍藏，同時也會看見一些象徵美中關係的文物，用來回顧雙邊歷史與交流。

  • 因為川普沒有具體說明文物內容，但文章指出中美最重要的歷史文件包括三份公報，外界因此推測可能牽涉外交敏感議題，尤其是與台灣軍售相關的安排。

  • 習近平強調中美可以競爭，但競爭應是良性且有邊界，雙方必須守住不衝突、不對抗的底線，並維持軍隊常態化對話與危機溝通機制。

習近平 白宮 川普 川習會

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