白宮國宴菜單飄中國味 鱸魚、青江菜入菜 氣泡酒有歷史感
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞於24日晚在白宮舉行國宴，迎接為中國國家主席習近平夫婦。根據白宮公布的三道菜單，這些菜餚使用美國食材，並融入中國風味。
由於紅色在中國象徵重要意義，餐桌上鋪了紅色桌布，並有大麗花和蓮花點綴。花瓶裡也將插滿紅色鮮花，營造溫馨喜慶的氛圍。席間使用白宮珍藏的鍍金銀餐具及國宴骨瓷餐具。
晚宴開始時，賓客先舉杯，雙方將共飲施拉姆斯堡氣泡酒(Schramsberg)。尼克森總統1972年訪問北京時喝的正是這款氣泡酒，那次訪問象徵美中關係歷史性解凍的開始。
國宴菜單為：
前菜：黃櫛瓜濃湯、燴野菇、酥脆義式培根、青蔥油。
主菜：芝麻脆皮鱸魚、燉小青江菜、烤茄子、法式青醬。
甜點：香草奶霜佐白宮蜂蜜冰淇淋、核桃杏仁奶油餡、酸櫻桃醬
晚宴還安排多場表演，壓軸嘉賓為2025年總統就職典禮上登台演出的男高音Christopher Macchio。還將有美國陸戰隊和美國陸軍的軍樂演出，包括「總統專屬」的美國陸戰隊軍樂團、「司令專屬」的美國陸戰隊鼓號團、美國陸軍合唱團以及美國陸軍弦樂團。
這次由梅蘭妮亞主持國宴籌備工作，白宮在宴會舉行前，即率先曝光菜式、現場布置及娛樂節目。
過去數十年中國領導人訪美的菜單，牛肉與緬因州龍蝦是最常招待的核心食材。
1979年1月，鄧小平應卡特總統邀請訪美時，白宮因得知鄧小平喜愛牛肉，幾乎每餐皆安排烤小牛肉。鄧小平事後更半開玩笑表示，訪美印象最深的就是「頓頓都是小牛肉」。
1997年10月，江澤民應柯林頓總統邀請訪美，前菜有冰鎮龍蝦，主菜有椒鹽牛肉。
2011年1月，胡錦濤應歐巴馬邀請訪美，主菜有水煮緬因州龍蝦和牛排。
2015年9月，習近平應歐巴馬邀請訪美，主菜有牛油焗緬因龍蝦。
2017年4月，習近平應川普邀請訪美，在佛州海湖莊園，主菜也有乾式熟成紐約西冷牛排。
菜單以美國在地食材為基礎，加入中國風味元素，前菜、主菜與甜點設計都強調精緻與象徵意涵，凸顯外交場合的文化交流意味。 因為這款氣泡酒曾在1972年尼克森訪問北京時飲用，具有美中關係歷史解凍的象徵意義，用在此次國宴可呼應雙邊互動的歷史脈絡。 宴會安排多場表演，包含2025年總統就職典禮登台的男高音Christopher Macchio，以及美國陸戰隊和陸軍多個軍樂團、合唱團與弦樂團演出。
精華 FAQ
菜單以美國在地食材為基礎，加入中國風味元素，前菜、主菜與甜點設計都強調精緻與象徵意涵，凸顯外交場合的文化交流意味。
因為這款氣泡酒曾在1972年尼克森訪問北京時飲用，具有美中關係歷史解凍的象徵意義，用在此次國宴可呼應雙邊互動的歷史脈絡。
宴會安排多場表演，包含2025年總統就職典禮登台的男高音Christopher Macchio，以及美國陸戰隊和陸軍多個軍樂團、合唱團與弦樂團演出。
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