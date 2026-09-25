白宮國宴菜單飄中國味 鱸魚、青江菜入菜 氣泡酒有歷史感

川普總統24日在白宮舉行國宴，宴請中國國家主席習近平，圖為餐桌上的菜單。(美聯社)

川普總統和第一夫人梅蘭妮亞於24日晚在白宮 舉行國宴 ，迎接為中國國家主席習近平 夫婦。根據白宮公布的三道菜單，這些菜餚使用美國食材，並融入中國風味。

由於紅色在中國象徵重要意義，餐桌上鋪了紅色桌布，並有大麗花和蓮花點綴。花瓶裡也將插滿紅色鮮花，營造溫馨喜慶的氛圍。席間使用白宮珍藏的鍍金銀餐具及國宴骨瓷餐具。

晚宴開始時，賓客先舉杯，雙方將共飲施拉姆斯堡氣泡酒(Schramsberg)。尼克森總統1972年訪問北京時喝的正是這款氣泡酒，那次訪問象徵美中關係歷史性解凍的開始。

國宴菜單為：

前菜：黃櫛瓜濃湯、燴野菇、酥脆義式培根、青蔥油。

主菜：芝麻脆皮鱸魚、燉小青江菜、烤茄子、法式青醬。

甜點：香草奶霜佐白宮蜂蜜冰淇淋、核桃杏仁奶油餡、酸櫻桃醬

晚宴還安排多場表演，壓軸嘉賓為2025年總統就職典禮上登台演出的男高音Christopher Macchio。還將有美國陸戰隊和美國陸軍的軍樂演出，包括「總統專屬」的美國陸戰隊軍樂團、「司令專屬」的美國陸戰隊鼓號團、美國陸軍合唱團以及美國陸軍弦樂團。

這次由梅蘭妮亞主持國宴籌備工作，白宮在宴會舉行前，即率先曝光菜式、現場布置及娛樂節目。

過去數十年中國領導人訪美的菜單，牛肉與緬因州龍蝦是最常招待的核心食材。

1979年1月，鄧小平應卡特總統邀請訪美時，白宮因得知鄧小平喜愛牛肉，幾乎每餐皆安排烤小牛肉。鄧小平事後更半開玩笑表示，訪美印象最深的就是「頓頓都是小牛肉」。

1997年10月，江澤民應柯林頓總統邀請訪美，前菜有冰鎮龍蝦，主菜有椒鹽牛肉。

2011年1月，胡錦濤應歐巴馬邀請訪美，主菜有水煮緬因州龍蝦和牛排。

2015年9月，習近平應歐巴馬邀請訪美，主菜有牛油焗緬因龍蝦。

2017年4月，習近平應川普邀請訪美，在佛州海湖莊園，主菜也有乾式熟成紐約西冷牛排。

川普總統夫婦(右一及右)與中國國家主席習近平夫婦在國宴前合影。(歐新社)