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中企高層來美 但未出席白宮國宴 美私下接待或另辦會談

編譯中心、編譯江昱蓁／綜合報導
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川普總統(右)和中國國家主席24日在白宮國宴上交換意見。(路透)
川普總統(右)和中國國家主席24日在白宮國宴上交換意見。(路透)

紐約時報報導，白宮國宴邀請名單中沒有任何中國企業的高階主管；24日晚，未見中國主要網路企業或汽車企業的高階主管出席晚宴。

據三名熟悉相關行程的人士透露，幾名中國企業的高階主管在峰會前不久抵達華府。不過，他們並未與習近平一同前往美國，而是各自赴美，並在官方活動之外另行舉行會談。

據了解，幾家中國企業似乎曾探討出席華府峰會的可能性。但由於中國多家主要網路及汽車企業因被指與中國軍方存在關聯，而被列入美國制裁名單，美國方面有些人士對讓這些企業出席可能造成的觀感有所疑慮。

不過，TikTok主要投資人之一傑夫‧亞斯(Jeff Yass)出席，TikTok是由中國字節跳動(ByteDance)發展而來。

美企方面，多位高層出席，包括OpenAI執行長奧特曼、蘋果執行董事長庫克、摩根大通執行長執行長戴蒙、花旗集團執行長佛瑞塞、洛克希德馬丁執行長泰克萊特、微軟執行長納德拉、亞馬遜創辦人貝佐斯、Nvidia執行長黃仁勳、SpaceX兼特斯拉執行長馬斯克、戴爾科技執行長戴爾、Google執行長皮柴、超微執行長蘇姿丰、Meta執行長查克柏格、高盛執行長索羅門及高通執行長艾蒙。

南華早報24日獨家引述消息人士報導，中國企業高層此次並未與習近平官方代表團一同赴美，而是自行前往華府，這與川普總統今年5月訪中時有眾多美國企業家隨行不同。

多名知情人士說，中國企業高層參與的行程，部分取決於美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰之間的會談。

一名消息人士稱，這些中國企業家就算出席，可能僅為了「場面」而不具實質意義。一名知情人士說，川普的優先事項還是促成美中投資委員會，企業家有沒有出席國宴，屬於「較低層級事項」。

一名消息人士說，對北京而言，場面挺重要。中國企業家如出席國宴，有助於平衡美國科技業高層的出席陣容，並展現中國自身的企業與科技實力。因此沒有中國企業家出席，引起議論。

一名消息人士稱，未出席國宴中國企業家，可能會由在中國擁有大量商業利益的美企領袖私下接待。另一名知情人士說，白宮國宴會場僅能容納100名賓客，中方僅有30個名額，中國企業領袖未出席，美方邀請更多美國賓客填補空缺。

Nvidia執行長黃仁勳24日出席白宮國宴。(美聯社)
Nvidia執行長黃仁勳24日出席白宮國宴。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，白宮國宴邀請名單中沒有任何中國企業高層，主因包括美方對中企與中國軍方關聯的疑慮，以及宴會席次有限，美方因此改邀更多美國企業領袖填補名額。

  • 多名中國企業高層是在峰會前不久各自抵達華府，並未跟隨習近平官方代表團同行，而是在官方活動之外另行安排會談，顯示其角色較偏向私下交流而非正式出席國宴。

  • 美方出席者包含多位科技與金融巨頭，如OpenAI、蘋果、微軟、Nvidia等；相較之下，中企高層缺席國宴，引發議論，也反映北京重視的展示效果未能如預期呈現。

國宴 白宮 華府

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