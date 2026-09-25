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習近平專機艙門已開 美軍卻跪地擦紅毯 網友轟太丟臉

編譯盧思綸／綜合報導
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中國國家主席習近平專機艙門已開，美軍人員跪在地上清理紅毯的畫面瘋傳，被批「太丟臉...
中國國家主席習近平專機艙門已開，美軍人員跪在地上清理紅毯的畫面瘋傳，被批「太丟臉」。(美聯社)

中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛於23日抵達華府，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞前往安德魯聯合基地接機。不過，就在習近平步出專機前，多名美軍人員跪在地上緊急整理、擦拭紅毯的畫面曝光後，迅速在美國社群瘋傳，引發部分網友反彈，甚至有人直呼「太丟臉」。

香港南華早報報導，這段長約12秒的影片顯示，習近平走出專機前幾分鐘，多名身穿制服的美軍人員跪在停機坪上，匆忙將長約30公尺的紅毯鋪平並清理乾淨。當時中國外交部長王毅、外交部禮賓司司長洪磊等官員已站在專機艙門口，居高臨下看著美方人員整理紅毯。

美軍跪地整理紅毯的短短12秒畫面曝光後，隨即在美國社群引發批評。在美中地緣政治競爭持續之際，部分網友認為這樣的畫面有損美軍形象。一名網友直呼「太丟臉」，另有人拿川普接待其他國家領袖的方式相比，批評「普亭和習近平得到紅毯待遇，澤倫斯基和卡尼卻受到冷落，這就看得出川普把誰當成盟友」。

曾任美國海軍陸戰隊戰鬥機飛行員、肯塔基州民主黨政治人物麥格拉斯(Amy McGrath)也加入批評，表示美軍官兵宣誓效忠，「不是為了在討好威權領袖自尊的場面中充當道具」。

南華早報指出，這起插曲也凸顯美中對外交禮賓文化的差異。北京高度重視外交禮節與「面子」，重大迎賓場合通常會事先精心安排每項細節；相較之下，美方的外交儀式較具臨場彈性，對儀式細節的要求也有所不同。

不過，分析人士提醒，不宜從紅毯等禮賓安排過度解讀美中關係。

值得注意的是，機場接機是中國外交禮賓的重要一環。川普今年5月訪問北京時，中方由國家副主席韓正前往迎接。韓正雖已於2022年卸任中共中央政治局常委，但目前擔任國家副主席，在中國國家領導人序列中仍居高位。

中國國家主席習近平專機艙門已開，美軍人員跪在地上清理紅毯的畫面瘋傳，被批「太丟臉...
中國國家主席習近平專機艙門已開，美軍人員跪在地上清理紅毯的畫面瘋傳，被批「太丟臉」。(歐新社)

精華 FAQ

  • 習近平與彭麗媛於23日抵達華府，川普與梅蘭妮亞前往安德魯聯合基地接機。中國外交部長王毅、外交部禮賓司司長洪磊等官員也在場，顯示這是具高度禮賓規格的迎接場面。

  • 因為畫面中多名美軍人員跪在停機坪上緊急鋪平並擦拭紅毯，相關影片在美國社群迅速流傳，部分網友認為有損美軍形象，甚至直呼丟臉，並藉此批評川普的接待方式。

  • 報導與分析人士都提醒，不宜因紅毯或禮賓細節就過度推論美中關係走向。文章指出，北京特別重視迎賓與面子，美方則較重臨場彈性，兩者差異更可能是主因。

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