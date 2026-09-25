美中第一夫人近10年首會晤 梅蘭妮亞陪彭麗媛逛博物館

第一夫人梅蘭妮亞(右)陪同中國第一夫人彭麗媛，參觀了史密森尼學會旗下的國家亞洲藝術博物館；並聆聽中文學校學生演唱著名中國兒童合唱歌曲和民謠「茉莉花」。(新華社)

在川普 總統與中國國家主席習近平 24日閉門會談之際，第一夫人梅蘭妮亞 ·川普(Melania Trump)陪同中國第一夫人彭麗媛，參觀了史密森尼學會(Smithsonian)旗下的國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)，以此彰顯美中兩國文化連結。她們上回相會是2017年在北京，這是兩人近十年來首次公開會晤。

美聯社報導，兩位全球兩大經濟體的第一夫人各以融合時尚及外交的風采聞名於世；梅蘭妮亞曾是時尚模特兒，彭麗媛是著名女高音。這回兩人二度公開相見歡，既展現「軟實力」魅力，也吸引全球目光。

兩位第一夫人抵達博物館時，對面人行道有許多民眾聚集，不少人揮舞中美兩國國旗。她們進入館內參觀了美國藝術家惠斯勒(James McNeill Whistler)設計的「孔雀廳」(Peacock Room)，駐足欣賞中國古代石盤和懸掛在「孔雀廳」中央的惠斯勒經典油畫作品「瓷國公主」(Princess from the Land of Porcelain)。

隨後，來自希望中文學校(Hope Chinese School)的學生為她們演唱著名中國兒童合唱歌曲「歌聲與微笑」及中國民謠「茉莉花」。

彭麗媛在習近平步入政壇高層前，即已是明星；她1980年代以軍旅歌手家喻戶曉，常身著全套軍禮服演唱愛國歌曲。24日，當兒童合唱團演唱時，彭麗媛輕聲唱和，與孩子們一同鼓掌；期間還轉身與梅蘭妮亞相視一笑。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻(Yun Sun)表示，兩位第一夫人「無疑為此次訪問增添隆重感和象徵意義」。孫韻指出，第一夫人之間的每次互動都會受到外界審視，以從中尋找兩國關係現狀的蛛絲馬跡；她們的穿著風格往往是時尚界密切關注焦點。

梅蘭妮亞身穿Alexander McQueen的黑色粗花呢外套與裙裝；彭麗媛則穿著一襲旗袍式洋裝，採傳統立領設計，並飾有一朵銀色花飾。

現年63歲的彭麗媛上次造訪白宮，是在2015年伴隨習近平拜訪時任總統歐巴馬；彭麗媛比昔日的中國第一夫人更常參與公開活動和國事訪問。現年56歲的梅蘭妮亞則行事低調，通常更傾向在幕後工作。

第一夫人梅蘭妮亞(右)陪同中國第一夫人彭麗媛，參觀了史密森尼學會旗下的國家亞洲藝術博物館；並聆聽中文學校學生演唱著名中國兒童合唱歌曲和民謠「茉莉花」。(路透)