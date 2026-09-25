唇語分析曝光 彭麗媛讚梅蘭妮亞兒子拜倫「他好高」

根據唇語專家希克林分析指出，彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫近況如何， 似乎說「他好高」。(路透)

川普 總統23日在安德魯聯合基地親迎中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛，四人沿著紅毯步行時，川普似乎曾向第一夫人梅蘭妮亞 交代一件事，兩人的互動也引發外界關注。

據鏡報(The Mirror)報導，唇語專家希克林(Nicola Hickling)分析現場畫面後指出，川普當時疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」

梅蘭妮亞則似乎回應，「我會和麗媛一起走。」

習近平、彭麗媛下機後，兩對夫妻一度透過翻譯交談，但走上紅毯後，彭麗媛與梅蘭妮亞改以英文直接交流，兩人互動引發社群熱烈討論。

彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫(Barron Trump)近況如何。不過，希克林表示，她無法辨識梅蘭妮亞對這個問題最初的回應。

根據希克林的唇語判讀，彭麗媛接著似乎說，「他好高」。

梅蘭妮亞則回應，「是的，他很高。他一直長高，停不下來」。

當四人走到紅毯末端附近時，川普加入談話，詢問她們是否聽得到現場樂隊演奏。

彭麗媛回答，「非常棒」。

習近平則稱讚樂隊「很美」。

根據希克林的判讀，梅蘭妮亞隨後還向彭麗媛談起隔天的行程，並表達期待。

她疑似對彭麗媛說，「我很期待明天和妳一起度過。」接著她又說，「我們會度過美好的一天。我們準備了一個驚喜給妳，妳會喜歡的」。

習近平隨後以中文說了些話，川普透過翻譯回應，「我明白。我知道你很欣賞。」習近平再次以中文發言後，川普則回應，「我們之間有非常特別的東西。」

根據唇語專家希克林分析指出，川普總統疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」(路透)