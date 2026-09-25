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唇語分析曝光 彭麗媛讚梅蘭妮亞兒子拜倫「他好高」

編譯馬雯婷／綜合報導
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根據唇語專家希克林分析指出，彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫近況如何， 似乎說「...
根據唇語專家希克林分析指出，彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫近況如何， 似乎說「他好高」。(路透)

川普總統23日在安德魯聯合基地親迎中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，四人沿著紅毯步行時，川普似乎曾向第一夫人梅蘭妮亞交代一件事，兩人的互動也引發外界關注。

據鏡報(The Mirror)報導，唇語專家希克林(Nicola Hickling)分析現場畫面後指出，川普當時疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」

梅蘭妮亞則似乎回應，「我會和麗媛一起走。」

習近平、彭麗媛下機後，兩對夫妻一度透過翻譯交談，但走上紅毯後，彭麗媛與梅蘭妮亞改以英文直接交流，兩人互動引發社群熱烈討論。

彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫(Barron Trump)近況如何。不過，希克林表示，她無法辨識梅蘭妮亞對這個問題最初的回應。

根據希克林的唇語判讀，彭麗媛接著似乎說，「他好高」。

梅蘭妮亞則回應，「是的，他很高。他一直長高，停不下來」。

當四人走到紅毯末端附近時，川普加入談話，詢問她們是否聽得到現場樂隊演奏。

彭麗媛回答，「非常棒」。

習近平則稱讚樂隊「很美」。

根據希克林的判讀，梅蘭妮亞隨後還向彭麗媛談起隔天的行程，並表達期待。

她疑似對彭麗媛說，「我很期待明天和妳一起度過。」接著她又說，「我們會度過美好的一天。我們準備了一個驚喜給妳，妳會喜歡的」。

習近平隨後以中文說了些話，川普透過翻譯回應，「我明白。我知道你很欣賞。」習近平再次以中文發言後，川普則回應，「我們之間有非常特別的東西。」

根據唇語專家希克林分析指出，川普總統疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」(...
根據唇語專家希克林分析指出，川普總統疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」(路透)

精華 FAQ

  • 兩人先以英文交流，彭麗媛詢問梅蘭妮亞兒子拜倫近況，並稱讚他很高；梅蘭妮亞則表示拜倫一直在長高，之後又談到隔日行程與驚喜安排。

  • 唇語專家指出，川普似乎對梅蘭妮亞說「我需要妳走在我後面」，梅蘭妮亞則像是回應「我會和麗媛一起走」，顯示她想與彭麗媛並行。

  • 因為中美領導人夫婦在紅毯上的即時互動、唇語解讀內容，以及梅蘭妮亞提到的「驚喜」與友善寒暄，都讓這場高層會面增添話題與政治觀察空間。

習近平 川普 梅蘭妮亞

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