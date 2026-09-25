川習會╱習促美堅持反台獨 慎重處理台灣問題

川普總統（後排右）和中國國家主席習近平（後排左）各帶美中少數高層官員，24日在白宮橢圓形辦公室會談90分鐘。（路透）

今年第二度「川習會 」24日在白宮登場，川普 總統對媒體說，「很棒的會面」。中國官媒新華社則報導，中國國家主席習近平 在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布川習會談的紀要。

川喊會面很棒 送習時向車內揮手

結束川習會談後，川普總統親送習近平上車，還揮手告別。晚間則在東廳舉行國宴。（美聯社）

習近平與川普在白宮會談約90分鐘。同日下午1時29分習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。

習近平表示，中美元首在不到半年內實現互訪，在中美關係史上前所未有。「我和川普總統一直透過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵。我5月與川普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係」。

習近平還表示，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作與兩國關係發展奠定堅實基礎。

習提中美4方向 拋出釘釘子精神

習近平說，中美建設性戰略穩定關係的新定位，反映中美關係的現實，也體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要將此一願景轉化為行動，朝著以合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

習近平認為，構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級都要動起來，「不以善小而不為，不以惡小而為之」，以釘釘子的精神，落實好雙方達成的共識。

川習都提及新一輪經貿磋商

對於中美經貿關係，習近平表示，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成一份新的聯合安排，對兩國產業界、人民乃至全球經濟都是好消息。

新華社報導，川習還就俄烏戰爭與朝鮮半島等重大國際及區域問題交換意見。兩人並確認將相互支持辦好11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議和12月邁阿密20國集團（G20）峰會。

新華社報導稱，川普在會中說，習近平這次國事訪美是一次偉大的訪問。美中都是大國，「我與習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在我們領導下，美中關係一定能處理好」。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。AI攸關人類未來，美中應就此保持對話、加強合作。

現場媒體對川習提問是否談到包含伊朗、台灣、合成鴉片類藥物芬太尼走私，與目前在獄中的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，但兩人均未答覆。

川習白宮橢圓辦公室「小範圍交流」

川普(右)表示，「我與習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在我們領導下，美中關係一定能處理好」。(美聯社)

新華社報導，川習在白宮橢圓辦公室進行「小範圍交流」。中方還有中共中央政治局常委兼中央書記處書記蔡奇、中國外長王毅及國務院副總理何立峰出席。據外電照片，美方還有副總統范斯、國務卿魯比歐及財長貝森特出席。

川普秀白宮新機坪 讚習是石頭專家

川普還說，習近平除了懂其他許多事情，也是一位石頭專家，「（習近平）他很愛優質的花崗石」。24日川習會談後，川普邀習近平大略參觀美國總統專用直升機「陸戰隊一號」及南草坪新建的直升機停機坪，川普稱所用的花崗石建材，過100萬年也不會壞。