習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平在白宮會談中要求美國改為「反對台獨」

習近平在白宮會談中要求美國改為「反對台獨」 重點二： 北京盼藉措辭改變削弱台灣對美國支持的信心。

北京盼藉措辭改變削弱台灣對美國支持的信心。 重點三：川普尚未表態接受，對台軍售仍是敏感焦點。

中國國家主席習近平 周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府 改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普 已接受這項要求。

新華社公布的會談內容指出，習近平表示：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」他並說，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。中方在完整會談內容出爐前，便先公布他的台灣談話，凸顯北京對此事的重視。習近平2024年曾向時任總統拜登提出相同要求，這次則是他首度公開要求川普改變表述。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，措辭改變的影響並非只在字面上。她認為，北京可能把美國「反對台獨」解讀為華府將主動遏止北京眼中的台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

對台軍售使這項要求更受關注。川普已延後批准一筆約140億美元的對台軍售案，5月與習近平會面後，還稱軍售是「很好的談判籌碼」。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

華爾街日報社論反對美國改口，認為北京可能藉此質疑美國對台承諾，並為加強施壓尋找理由。社論指出，台灣主要政黨目前並未推動正式宣布獨立；若華府為換取中國在貿易或伊朗等議題讓步，而改變措辭或延後軍售，可能損及台灣及美國亞洲盟友對美方的信心。這是該報的社論立場，並非美國政府已作出的決定。

華爾街日報另一篇由帕蘭提爾科技（Palantir）國防業務負責人、前美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）撰寫的評論，則從AI供應鏈分析台海風險。他認為，美國先進晶片供應仰賴台灣；一旦台海遭封鎖或發生戰事，AI產業也將承受重大衝擊，因此主張加快對台軍售及美國本土的半導體製造與封裝布局。