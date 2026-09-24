我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場旅客一舉動太誇張 TSA喊話：別再這樣做了

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」。(美聯社)
習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平在白宮會談中要求美國改為「反對台獨」
  • 重點二：北京盼藉措辭改變削弱台灣對美國支持的信心。
  • 重點三：川普尚未表態接受，對台軍售仍是敏感焦點。

中國國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

新華社公布的會談內容指出，習近平表示：「希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」他並說，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，美方如此處理台灣問題，才能為美中戰略合作及雙邊關係奠定基礎。中方在完整會談內容出爐前，便先公布他的台灣談話，凸顯北京對此事的重視。習近平2024年曾向時任總統拜登提出相同要求，這次則是他首度公開要求川普改變表述。

曾在美國國家安全會議負責中國與台灣事務的彭博經濟研究分析師威爾許（Jennifer Welch）指出，措辭改變的影響並非只在字面上。她認為，北京可能把美國「反對台獨」解讀為華府將主動遏止北京眼中的台獨勢力，並用來動搖台灣對美國的信任。

對台軍售使這項要求更受關注。川普已延後批准一筆約140億美元的對台軍售案，5月與習近平會面後，還稱軍售是「很好的談判籌碼」。華府布魯金斯學會中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）認為，習近平正試圖把美中關係的「建設性戰略穩定」，與美國反對台獨連在一起；判斷會談結果的關鍵，在於「川普如何表述台灣議題，而非習近平要求他說什麼」。

華爾街日報社論反對美國改口，認為北京可能藉此質疑美國對台承諾，並為加強施壓尋找理由。社論指出，台灣主要政黨目前並未推動正式宣布獨立；若華府為換取中國在貿易或伊朗等議題讓步，而改變措辭或延後軍售，可能損及台灣及美國亞洲盟友對美方的信心。這是該報的社論立場，並非美國政府已作出的決定。

華爾街日報另一篇由帕蘭提爾科技（Palantir）國防業務負責人、前美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）撰寫的評論，則從AI供應鏈分析台海風險。他認為，美國先進晶片供應仰賴台灣；一旦台海遭封鎖或發生戰事，AI產業也將承受重大衝擊，因此主張加快對台軍售及美國本土的半導體製造與封裝布局。

精華 FAQ

  • 習近平要求美國把長期使用的「不支持台獨」改成「反對台獨」，並希望美方慎重處理台灣問題，作為美中戰略合作與雙邊關係的基礎。

  • 分析人士指出，若美方改口，北京可能把它解讀為華府會更積極遏止台獨，進而削弱台灣對美國支持的信心，也可能被用來加大對台施壓。

  • 報導提到川普延後批准約140億美元對台軍售，且曾把軍售視為談判籌碼；另有評論認為若美方為貿易等議題讓步而改口，將損及台灣與盟友信任。

習近平 川普 華府 川習會

上一則

白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日

下一則

華郵：川普時代國宴柔性外交秀場 變私人閉門聚會

延伸閱讀

川習白宮高峰會談 五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

川習白宮高峰會談 五要點一次看：台灣與AI分歧仍在
習近平希望美堅持反台獨 慎重處理台灣問題

習近平希望美堅持反台獨 慎重處理台灣問題
不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢

不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢
「習訪美定談台灣」中學者：對台軍售料推至年底分批進行

「習訪美定談台灣」中學者：對台軍售料推至年底分批進行

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04

超人氣

更多 >
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高