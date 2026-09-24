我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人親測好市多訂旅行省下數百元 還有很多隱藏福利

白宮國宴 川普致詞提孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日

川習白宮高峰會談 五要點一次看：台灣與AI分歧仍在

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏，美國總統川普、第一夫人梅蘭...
士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏，美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛、美國副總統范斯、中國外交部長王毅和中共中央政治局常委蔡奇，9月24日在華府白宮廊道觀禮。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美中同意延長貿易休兵兩個月，但關稅與採購分歧未解。
  • 重點二：習近平要求美方慎重處理台灣問題，並反對台獨立場更強。
  • 重點三：川普與習近平對AI治理看法不同，戰略競爭風險仍未消除。

川普總統周四在白宮迎接中國國家主席習近平。兩人會談聚焦貿易、人工智慧（AI），以及日益激烈的美中戰略競爭。以下是這次會談的五大重點。

貿易休兵暫時延長

美中本周同意延長貿易休兵，但期限只有兩個月。美國財政部長貝森特表示，雙方同意延長去年結束關稅戰的協議，讓兩國有更多時間研議經濟議題。

這項決定未能促成長久協議，關稅、中國採購美國貨品、稀土供應及技術限制等問題，仍留待下輪談判。貝森特周三表示，北京已按先前協議採購2,500萬噸黃豆，但另外採購170億美元美國農產品的進度落後。美方官員也說，稀土交貨量未達預期。

關稅暫時維持較低水準，但政策前景未明，企業仍難以規劃。

接待場面盛大

川普5月訪問北京時，習近平曾陪他參觀天壇，並帶他走訪平時不對外開放的中南海庭園。這次換川普在華府安排隆重儀式：士兵戴著假髮和三角帽，在重新整修的白宮玫瑰園列隊演奏；戰機和轟炸機也從上空飛過，其中一次聲響之大，讓川普縮了一下。

兩人會後邀請媒體拍攝時，帶記者參觀的不是政策成果，而是總統直升機陸戰隊一號，以及設有大型停機坪的白宮南草坪。記者追問會談內容，川普只說習近平「喜歡好的花崗岩」，並稱兩人談得很好。

川普在華府安排隆重儀式接待習近平。(美聯社)
川普在華府安排隆重儀式接待習近平。(美聯社)

習近平要求美方「慎重處理」台灣問題

據新華社報導，習近平在會談中要求美國「慎重處理台灣問題」。新華社英文報導也指出，他希望美方反對台獨。

路透指出，「反對」比美國長期使用的「不支持」台獨措辭更強。目前沒有跡象顯示川普政府打算改變表述，白宮也未立即公布會談紀要。美國官員向來避免明言反對台獨；若立場轉變，可能使外界質疑華府保衛台灣的決心，也可能引發國會反彈。

戰略風險仍在

習近平再度提起「修昔底德陷阱」：新興強權挑戰既有強權時，雙方競爭可能走向戰爭。他表示，這項風險可以克服，主張美中合作則兩利、對抗則兩傷，並呼籲兩國軍方定期對話、強化防範危機的機制。

川普則提起美中二戰時共同對抗日本的歷史，強調兩國若追求共同利益，可以成就許多事。

川普在華府白宮橢圓形辦公室與習近平會面。(路透)
川普在華府白宮橢圓形辦公室與習近平會面。(路透)

對AI看法不同

川普主張把AI稱為「超級智慧」（SI）。他在社群媒體表示，希望維持目前的發展方式，由美國司法部處理相關問題，不另設新的限制措施，並稱中國立場相同。

但習近平周四表示，身為AI領先國家，美中有責任管理這項技術的發展，確保AI始終由人掌控，並增進人民福祉。

Alphabet執行長皮伽、OpenAI執行長奧特曼及輝達執行長黃仁勳等科技業領袖，也將出席川普周四晚間為習近平舉行的國宴。

精華 FAQ

  • 雙方同意把貿易休兵延長2個月，讓美中有更多時間協商經濟問題，但關稅、採購美國貨、稀土與技術限制等爭議仍未解決。

  • 習近平要求美方慎重處理台灣問題，並希望美國反對台獨。這比美國長期使用的「不支持台獨」更強硬，也顯示雙方在台海立場上仍有明顯落差。

  • 川普希望維持目前AI發展方式，不新增限制，並把AI稱為「超級智慧」；習近平則強調美中有責任管理AI，確保技術由人掌控並增進人民福祉。

白宮 川普 習近平 川習會

上一則

川普邀習近平參觀海軍陸戰隊一號 讚習是「石材專家」

下一則

川習白宮國宴登場 黃仁勳、奧特曼等科技巨頭雲集 電視網集體拒轉播

延伸閱讀

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣
習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看
整理包／川習會6大議題：關稅降多少？稀土換什麼？台灣成籌碼？

整理包／川習會6大議題：關稅降多少？稀土換什麼？台灣成籌碼？
整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00

超人氣

更多 >
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉
川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高