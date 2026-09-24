川習會在華府登場 第一夫人行程與時尚同受矚目

美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與中國第一夫人彭麗媛（左）24日造訪美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。 (路透)

在中國國家主席習近平 於華府 進行國是訪問期間，美國第一夫人梅蘭妮亞與中國第一夫人彭麗媛，今天前往當地一間規模相當大的國立亞洲藝術博物館參觀，以展現雙方的文化連結。

美聯社報導，兩位第一夫人稍早與丈夫分開活動，造訪美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。

她們進入博物館後，參觀由美國藝術家惠斯勒（James McNeill Whistler）所設計的華麗餐廳「孔雀廳」（Peacock Room）以及惠斯勒所創作的油畫，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」（Hope Chinese School）的兒童所演唱的民謠「茉莉花」。

她們上次公開會面要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京。兩位第一夫人當時在故宮博物院茶敘，並觀看學生表演。梅蘭妮亞今年稍早沒有陪同丈夫訪問中國。

這兩位第一夫人集時尚與外交形象於一身，並以參訪博物館的方式展現「柔性外交」。梅蘭妮亞曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家。

兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，此行的一舉一動也成為焦點。

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，「她們無疑增加了這趟訪問的盛大程度與象徵意義。」

她也指出，她們的穿著風格同樣可能受到矚目，不僅時尚界密切觀察，社群媒體也經常以此為話題。

孫韻說：「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她也形容兩人都接受過「專業的形象訓練」。