我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約教師上課先搶車位 提早1小時出門 甚至花100元求租

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

川習會在華府登場 第一夫人行程與時尚同受矚目

中央社華盛頓24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與中國第一夫人彭麗媛（左）24日造訪美國史密森尼學會（...
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與中國第一夫人彭麗媛（左）24日造訪美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。 (路透)

在中國國家主席習近平華府進行國是訪問期間，美國第一夫人梅蘭妮亞與中國第一夫人彭麗媛，今天前往當地一間規模相當大的國立亞洲藝術博物館參觀，以展現雙方的文化連結。

美聯社報導，兩位第一夫人稍早與丈夫分開活動，造訪美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。

她們進入博物館後，參觀由美國藝術家惠斯勒（James McNeill Whistler）所設計的華麗餐廳「孔雀廳」（Peacock Room）以及惠斯勒所創作的油畫，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」（Hope Chinese School）的兒童所演唱的民謠「茉莉花」。

她們上次公開會面要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京。兩位第一夫人當時在故宮博物院茶敘，並觀看學生表演。梅蘭妮亞今年稍早沒有陪同丈夫訪問中國。

這兩位第一夫人集時尚與外交形象於一身，並以參訪博物館的方式展現「柔性外交」。梅蘭妮亞曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家。

兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，此行的一舉一動也成為焦點。

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，「她們無疑增加了這趟訪問的盛大程度與象徵意義。」

她也指出，她們的穿著風格同樣可能受到矚目，不僅時尚界密切觀察，社群媒體也經常以此為話題。

孫韻說：「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她也形容兩人都接受過「專業的形象訓練」。

精華 FAQ

  • 兩人稍早與各自丈夫分開活動，一同前往美國史密森尼學會旗下的國立亞洲藝術博物館參觀，藉由文化行程強化雙方互動與象徵意義。

  • 她們參觀了由美國藝術家惠斯勒設計的「孔雀廳」與其油畫作品，之後還聆聽希望中文學校兒童演唱民謠〈茉莉花〉，凸顯文化交流氛圍。

  • 因為兩人分別來自全球兩大經濟體，兼具外交與時尚形象，且上次公開會面已是2017年。外界認為她們的穿著與儀態都將放大這趟訪問的象徵效果。

川習會 華府 習近平

上一則

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

下一則

川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

延伸閱讀

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
川習二會3天行程曝光 川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

川習二會3天行程曝光 川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場
習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓

習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮