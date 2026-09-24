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川習會施壓軍售？中國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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針對川習二會可能談論美國對台軍售，中國國防部發言人蔣斌24日強調，台灣問題是中美...
針對川習二會可能談論美國對台軍售，中國國防部發言人蔣斌24日強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，希望美方「慎之又慎」處理台灣問題。（記者陳宥菘／攝影）

川習二會將在華盛頓登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。中國國防部今天強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武。

路透日前報導，中國國家主席習近平在美訪問期間，將依據「八一七公報」要求美方停止對台軍售。中國國防部發言人蔣斌24日下午主持月度例行記者會，針對美國對台軍售問題，他表示，中國堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫明確的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，以實際行動維護中美關係。

外界普遍預期，美國對台軍售，將是華府川習會的重點議題。蔣斌強調，台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美方「慎之又慎」處理台灣問題。

至於未來中美是否進一步恢復高層直接對話，包括軍控談判？蔣斌指出，元首外交對中美兩國兩軍關係具有不可替代的戰略引領作用，中方願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識，「加強溝通對話，開展務實合作，妥善管控分歧，保持兩軍關係穩定健康持續發展」，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

精華 FAQ

  • 中國國防部表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是八一七公報，停止對台售武，並以實際行動維護中美關係。

  • 這項表態出現在川習二會即將在華盛頓登場前，外界普遍預期美國對台軍售將成為會談重點之一，中方因此再度公開施壓。

  • 蔣斌表示，中方願與美方共同落實兩國元首涉軍重要共識，加強溝通對話、開展務實合作，妥善管控分歧，讓兩軍關係穩定健康持續發展。

川習會 國防部 軍售

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