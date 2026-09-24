中企業家團為何未隨習近平訪美？雙方被指這2事有分歧

中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華盛頓，展開為期三天的國事訪問，未見預期中的大型企業家團隨行。（歐新社）

中國國家主席習近平 當地時間23日抵達華盛頓。訪美前，外界一度傳出比亞迪 、寧德時代及小米 等企業高層可能隨行，惟預期中的大型商團未見成行。安排為何生變？中美官方均未公布確切原因。但多家外媒指，中美對相關安排存在分歧。

香港南華早報引述消息人士稱，中美對潛在的中國企業對美投資，以及「投資委員會」的安排存在分歧，令企業家隨訪計畫受阻。路透引述的2名消息人士分別指出，白宮另有優先事項，以及美方不希望其認為與中國軍方有聯繫的企業代表出席。

中國外交部發言人郭嘉昆23日被問及隨行企業家安排時表示，沒有相關信息。

新加坡聯合早報分析，中國對美投資大幅回落，使企業家較難再扮演中美關係「和平使者」的角色。美中關係全國委員會與研究機構榮鼎的數據顯示，2016年中美雙向直接投資突破600億美元；陸企當年對美完成投資約456億美元，是前一年的三倍，其中民營企業占79%。

榮鼎今年4月發表報告指出，中國對美直接投資自2016年高峰顯著下降，過去數年一直處於低位；中國企業去年新宣布的對美投資不足30億美元。

過去十年，中美關係轉向戰略競爭。美國加強對中國投資的國安審查，並限制高端晶片出口；中國亦收緊部分境外投資及資金外流。榮鼎認為，限制陸企赴美投資的因素，已深植於兩國競爭及互信下降，即使達成新的貿易協議，投資亦難回到2016年的水準。

同時，分析認為，商業活動的政治風險亦隨之上升。2015年在習近平訪美期間出席企業交流活動的阿里巴巴、騰訊和百度，以及本次傳出可能隨行的比亞迪和寧德時代，如今均被美國國防部列入「中國軍事企業」名單，外部環境已然不同。

聯合早報報導，中國民營企業家的角色亦與十年前不同。2015年訪美時，阿里巴巴創辦人馬雲是中國企業全球化的代表人物之一；其後螞蟻集團上市計畫被叫停，阿里巴巴受到反壟斷調查，馬雲亦減少公開露面。路透則指，習近平在2015年後較少帶同大批企業高層出訪，2020年起官方更對網路、教育和房地產等產業展開整頓，一些曾經擁有巨大影響力的民營企業家逐漸淡出聚光燈。

同時，5月彭博報導稱，中國將頂尖AI人才的出境管制範圍擴大，要求阿里巴巴、深度求索（DeepSeek）等民企核心AI研究人員和高階主管在出國前須獲官方批准。

香港大學金融學講座教授陳志武分析，他們此時若隨行，可能陷入尷尬處境，「不帶他們也是一種保護」。