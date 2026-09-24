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美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

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美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫...
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期三天的國事訪問，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。不過，就在習近平步出專機前，多名美軍人員跪在地上緊急整理、擦拭紅毯的畫面曝光後，迅速在美國社群瘋傳，引發部分網友反彈，甚至有人直呼「太丟臉」。

▲ 影片來源：X平台＠Acyn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

香港南華早報報導，這段長約12秒的影片顯示，習近平走出專機前幾分鐘，多名身穿制服的美軍人員跪在停機坪上，匆忙將長約30公尺的紅毯鋪平並清理乾淨。當時中國外交部長王毅、外交部禮賓司司長洪磊等官員已站在專機艙門口，居高臨下看著美方人員整理紅毯。

川普此次給予習近平罕見的高規格接待。美國總統親自前往安德魯聯合基地停機坪迎接外國領袖相當少見，上一次類似情況可追溯至1962年，時任總統甘迺迪前往基地迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）。

除了川普夫婦親自接機，美方還安排2架B-1轟炸機、6架F-16及6架F-22戰機飛越上空，並出動儀仗隊、鳴放21響禮炮。習近平與彭麗媛步下舷梯後，川普夫婦就在舷梯下方迎接。

然而，美軍跪地整理紅毯的短短12秒畫面曝光後，隨即在美國社群引發批評。在美中地緣政治競爭持續之際，部分網友認為這樣的畫面有損美軍形象。一名網友直呼「太丟臉」，另有人拿川普接待其他國家領袖的方式相比，批評「普亭和習近平得到紅毯待遇，澤倫斯基和卡尼卻受到冷落，這就看得出川普把誰當成盟友」。

曾任美國海軍陸戰隊戰鬥機飛行員、肯塔基州民主黨政治人物麥格拉斯（Amy McGrath）也加入批評，表示美軍官兵宣誓效忠，「不是為了在討好威權領袖自尊的場面中充當道具」。

南華早報指出，這起插曲也凸顯美中對外交禮賓文化的差異。北京高度重視外交禮節與「面子」，重大迎賓場合通常會事先精心安排每項細節；相較之下，美方的外交儀式較具臨場彈性，對儀式細節的要求也有所不同。

不過，分析人士提醒，不宜從紅毯等禮賓安排過度解讀美中關係。

值得注意的是，機場接機本身也是中國外交禮賓的重要一環。川普今年5月訪問北京時，中方由國家副主席韓正前往迎接。韓正雖已於2022年卸任中共中央政治局常委，但目前擔任國家副主席，在中國國家領導人序列中仍居高位。

精華 FAQ

  • 川普夫婦親自前往安德魯聯合基地接機，並安排儀仗隊、21響禮炮，以及2架B-1轟炸機、6架F-16和6架F-22戰機飛越，場面相當罕見。

  • 因為影片顯示美軍人員跪在停機坪上整理紅毯，部分網友認為這有損軍隊形象，也覺得是在替威權領袖做面子工程，因此批評聲浪迅速擴大。

  • 南華早報指出，這主要反映美中外交禮賓文化差異，北京重視面子與細節，美方儀式較具彈性，分析人士也提醒，不宜僅憑紅毯安排過度解讀兩國關係。

習近平 王毅 華府

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