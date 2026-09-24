美民調對中觀感回升 學者：台需提早看懂風向 夠份量留在棋局

旅美學者翁履中。（本報資料照片）

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調 顯示，美國人對中國的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與川普 總統在5月川習會 後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

民調顯示，美國人對中國的平均評價從2024年的26分上升到39分，認為中國領土野心對美國構成「重大威脅」的比例，從2022年的52%下降至41%；另57%受訪者主張美國應與中國進行友好合作與接觸，40%主張積極限制中國實力成長。此外，若中國入侵台灣，38%支持動用美軍，遠低於2021年的52%。

翁履中表示，川普對美國政治議題設定的影響值得注意。第一任期的川普，把美國對中國的政治語言快速從「接觸」推向「競爭」；而第二任期的川普，在今年5月與中國國家主席習近平在北京會面後，明顯更希望談穩定、貿易、投資與利益交換。

翁履中說，這兩件事情對川普來說並不矛盾，川普式外交從來不是「喜歡」或「討厭」，而是今天誰手上有什麼籌碼、可以交換什麼利益，以及美國最後能得到什麼。他以前就說過，如果要讓華府政治風向快速出現變化，川普這種總統親自掌舵、由上而下重新設定議題的方式，非常有力量。民調不能證明川普單獨創造了轉變，但也很難忽略總統政策訊號與社會風向正在出現某種程度的同向變化。

翁履中表示，這份民調最重要的是希望台灣正視，目前國際舞台上上演的不是對台灣最樂觀的劇本，而美國支持台灣的政治氣氛可能已經出現改變。

翁履中說明，川習峰會前，美國國務卿盧比歐與日韓外長才再次公開強調台海和平穩定，美國在亞洲的軍事同盟、國會友台力量，以及美台安全合作不會因為川普想跟習近平談判就突然消失，美國民眾支持直接出兵保衛台灣的比例，已經從52%下降到38%。美國願意用什麼方式支持台灣、承擔多少成本，其實跟川普如何讓老百姓感受到台灣在美中談判裡的價值高度相關，同時也影響了美國人民對台灣問題的態度。

翁履中指出，台灣更需要思考的是，如果美國民眾愈來愈希望降低與中國對抗的成本，要如何讓美國社會理解，維持台海和平不是做慈善，而是符合美國的經濟、科技與安全利益。

翁履中表示，川普用兩個任期來提醒台灣一件很重要的事：風向會變，而掌舵的人可以讓風向變得更快。台灣不能期待風永遠朝著喜歡的方向吹，而是提早看懂風向、快速反應、調整策略和主動掌握訊號，把可能的傷害降到最低，同時讓台灣無論風往哪裡吹，都有足夠的份量留在棋局裡。