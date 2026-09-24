川習會／蔡奇、王毅…高官隨習訪美 未見中國企業家
中國國家主席習近平已抵達美國進行國事訪問，而隨訪的官員除了中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅之外，還有多位部長級以上官員，但未見中國企業家出現。
根據路透等外媒直播畫面，在習近平抵達安德魯空軍基地時，中國外交部黨委委員、部長助理兼禮賓司司長洪磊，以及翻譯司副司長、習的貼身翻譯孫寧先下飛機，而蔡奇、王毅則在機艙口進行相關指揮。
隨後，蔡奇、王毅、中共中央政策研究室主任唐方裕、發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤依次走下飛機。
而在機場接機的中國官員，則有此前先到美國與美方舉行經貿磋商的中共政治局委員兼副總理何立峰，還有中國駐美國大使謝鋒與夫人王丹等人。
在接機前，美國總統川普還與謝鋒閒聊。
隨同習近平訪美的中國官員陣容，從機場狀況來看，部長級以上官員就有7名。
據本報記者整理，相對照的是，習近平9月中旬前往印度出席金磚峰會，幾場會談出現的中方官員有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、中國副外長馬朝旭、藍佛安、央行行長潘功勝、國家主席秘書呂錄華、駐印大使徐飛洪、洪磊、毛寧等人。
而習近平8月底至9月初前往吉爾吉斯出席上合峰會，則有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、藍佛安、呂錄華、駐吉大使劉江平、外交部部長助理劉彬、洪磊、中國國家國際發展合作署署長陳曉東等官員出現在會談場合。
從機場畫面看，隨行者以蔡奇、王毅等高層與多名部長級官員為主，整體陣容偏向官方與政策協調人員，並未出現中國企業家，顯示此次行程重點在政治與經貿官員配置。 除蔡奇、王毅外，還有唐方裕、鄭柵潔、藍佛安、王文濤等人依序下機；機場接機者則有何立峰、駐美大使謝鋒與夫人王丹，顯示中方安排層級相當高。 報導指出，習近平赴印度與吉爾吉斯出席峰會時，也有蔡奇、王毅等多名官員隨行，但此次訪美同樣未見企業家入列，且官方高層出現頻率顯示行程仍以國家外交與經貿磋商為核心。
精華 FAQ
從機場畫面看，隨行者以蔡奇、王毅等高層與多名部長級官員為主，整體陣容偏向官方與政策協調人員，並未出現中國企業家，顯示此次行程重點在政治與經貿官員配置。
除蔡奇、王毅外，還有唐方裕、鄭柵潔、藍佛安、王文濤等人依序下機；機場接機者則有何立峰、駐美大使謝鋒與夫人王丹，顯示中方安排層級相當高。
報導指出，習近平赴印度與吉爾吉斯出席峰會時，也有蔡奇、王毅等多名官員隨行，但此次訪美同樣未見企業家入列，且官方高層出現頻率顯示行程仍以國家外交與經貿磋商為核心。
上一則
魯比歐：對台軍售「正進行評估流程」 需考量美自身需求
下一則