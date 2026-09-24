貝森特將任AI沙皇 與中國建立「安全通報」機制

美國財政部長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會談，提出一項新的AI安全「通報機制」。（美聯社）

路透報導，財政部長貝森特 可能成為總統川普的新任AI 負責人。川普上周表示，打算任命一名被稱為「AI沙皇」的顧問，並成立一支「AI部隊」。

貝森特與中國國務院 副總理何立峰20日會面時，提出一項新的人工智慧（AI）安全「通報機制」。四名知情人士表示，這項提議其實就是在兩名官員之間建立直接溝通管道。美中都承認AI可能帶來共同國安風險，但兩國都不願為了安全讓競爭力受限，這將成為川習會最難處理的新課題之一。

此時正值美國國會議員愈來愈擔心AI帶來的風險。但川普多次淡化外界對AI的疑慮，認為沒有必要加強監管。

美中預計約兩個月後在深圳再次討論AI，議題可能包括失控代理人、非國家行為者利用AI發動網攻，以及生物武器等風險。

川習將於24日在華府會談，人工智慧成為雙方新焦點。兩國官員正籌備AI對話，並討論建立通報國安風險的熱線；美方同時持續批評中國企業複製美國AI模型。24日晚間的國宴預料還將有OpenAI、Google與Nvidia輝達(另稱英偉達)等高層出席，但目前仍不清楚中方是否有企業界人士同行。

Politico22日獨家報導，知情人士表示，一旦發生涉及國家安全的AI相關事件，AI安全「通報機制」這條管道將允許貝森特與何立峰彼此聯絡。一名人士表示：「這個對話機制基本上就是貝森特和何立峰，不是一個由專家組成的正式機構。」

這項「通報機制」不是一套讓兩國政府通報或共同因應AI威脅的正式系統。對一直要求美中在AI議題上加強協調的人士而言，這樣的安排顯然令人失望。

儘管外界日益擔憂愈來愈強大的AI帶來國家安全風險，但中美兩國在先進晶片管制等議題上存在嚴重分歧。這項「通報機制」也凸顯，川習本周會面前，雙方在AI合作方面的目標仍相對有限。

紐約時報報導美國愈來愈擔心AI可能協助中國發動網攻、破解軍事密碼，也有人主張進一步限制中國取得美國晶片與其他AI技術。川普卻採取相對寬鬆路線。

一些專家肯定美中增加AI對話的構想。上海美國商會會長鄭藝說：「我認為兩國業界都感覺到，至少有必要就AI治理展開某種形式的對話。」

問題在於雙方缺乏互信。美國指控中國企業透過「蒸餾」手法取得美國AI技術，並考慮加強半導體出口管制；中國則擔心，美方提出的安全規則其實是要把自身技術優勢固定下來。CSIS資深顧問卡根因此認為，目前很難建立超越象徵意義的機制。