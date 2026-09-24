川習會／川普親自到機場隆重迎接習近平 學者喊驚訝

川普總統(右)陪同中國領導人習近平（左）穿過禮兵，兩國第一夫則在後方輕鬆交談。（美聯社）

中國國家主席習近平 此行訪問美國，川普 總統給予親自到機場停機坪接機的罕見禮遇。川普擔任總統以來，在外交最高規格的正式國事訪問中，第一次以如此隆重方式歡迎任何外國領袖。英國倫敦大學(University of London)亞非學院(SOAS)中國研究院院長曾銳生(Steve Tsang)對新聞周刊表示，美中雙方都希望習近平這趟訪問看起來獲得巨大成功。

川普23日晚間在馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)迎接習近平，是美國總統極少給予其他國家元首的歡迎禮數。美國歷史上總統親赴停機坪接機的前例，包括1959年艾森豪(Dwight Eisenhower)迎接蘇聯領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)、1961年甘迺迪總統(John F. Kennedy)迎接印度總理尼赫魯(Jawaharlal Nehru)，以及1987年雷根總統(Ronald Reagan)迎接教宗若望保祿二世(John Paul II)。

根據國務院禮賓規則，抵達安德魯聯合基地的外國元首通常由禮賓司司長、高級軍事將領、美國駐該國大使接機，有時候會有各閣首長或副總統迎接。包含21響禮炮、儀隊檢閱、國歌演奏等完整軍事禮儀的正式歡迎儀式，通常是在白宮南草坪舉行。

「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)亞洲研究研究員薩克斯(David Sacks)對英國廣播公司(BBC)表示，這些禮遇通常連盟友都不會有，更不用說對手，因此白宮這次迎接習近平的排場「相當令人驚訝」。

習近平是川普第二任期裡，第二位親自到機場迎接的外國元首。

2025年，川普在安克拉治(Anchorage)機場停機坪迎接俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，兩人旋即針對烏克蘭戰爭展開會談。

習近平上一次到美國國事訪問是2015年，由總統歐巴馬接待。

現代美國外交關係當中，對於前來訪問的外國元首，美國總統幾乎都不會離開白宮而親赴機場接機。例外情形發生時，往往帶有深刻的外交象徵意義。布希總統(George W. Bush)2008年在安德魯空軍基地迎接教宗本篤16世(Pope Benedict XVI)，歐巴馬2015年在停機坪迎接教宗方濟各(Pope Francis)，展現宗教尊重。

對於具有歷史淵源的盟友，過去也曾偶爾出現例外情況，例如英國君主或戰時聯盟領袖訪美時，便曾獲得這類禮遇。

但對於中國這樣的主要競爭對手及戰略對手而言，美國總統親自前往機場迎接，放眼近代美國外交政策，幾乎前所未有。