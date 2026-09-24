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川習會／川普破60年慣例迎習近平 美對中鷹派受挫

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統(右)與習近平(左)簡短寒暄，華府天氣已經轉涼，在機外等候的川普已穿上大...
川普總統(右)與習近平(左)簡短寒暄，華府天氣已經轉涼，在機外等候的川普已穿上大衣和戴上手套。（路透）

川普總統23日在華府郊外的安德魯聯合基地迎接中國國家主席習近平。上一次有美國總統親自在此迎接外國領袖已是1962年，由時任總統甘迺迪迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）。然而，這番高度禮遇也凸顯，在經歷20個月的對中關稅攻防及隨後脆弱的貿易休兵後，川普已讓政府內對中鷹派的雄心受挫。

金融時報報導，川普曾多次稱讚習近平是「偉大領袖」，這次親自接機也將成為兩人關係的一個歷史性時刻。川普在第一任期最後一年、也就是2020年，曾將新冠疫情歸咎於北京，並放手讓鷹派推動一直希望採取的措施，但那只是一次例外。川普2025年重返白宮後，一再讓期待他重拾2020年強硬對中立場的官員失望，也更加看重與習近平維持良好關係。

北京起初仍有理由保持戒心，因為川普任命多名中國批評者擔任國安要職，包括魯比歐出任國務卿、沃茲擔任國家安全顧問，以及拉特克里夫出任中央情報局（CIA）局長。國防部長赫塞斯的立場較不明確，但也不被視為對中軟弱；財政部長貝森特被認為比前幾任財長對中國更強硬，美國貿易代表葛里爾在貿易及安全議題上也同樣強勢。

不過，中國早已為川普回歸做好準備。川普2025年4月發動全球貿易戰並對中國大幅加徵新關稅後，北京強硬反擊，全球市場為之震盪，甚至波及美國公債。中國隨後祭出威力更大的手段，放慢從手機到飛彈都需要的關鍵金屬出口，暴露美國的一項弱點，也成為華府對中鷹派的一個關鍵轉折點。

在中方稀土反制威脅下，川普與習近平2025年10月在南韓釜山會面，同意貿易戰休兵一年。自釜山會晤以來，華府對中鷹派都得謹慎行事，以免破壞雙方緩和關係，他們的影響力也早已開始減弱。

魯比歐擔任聯邦參議員期間，是主要的中國批評者之一。沃茲遭開除後，他在續任國務卿的同時接掌國安顧問職務，如今重點則是落實川普的議程，並維持與習近平的關係。知情人士表示，他與其他鷹派都知道，為川普工作意味著至少在公開場合必須在中國議題上妥協。

川普也並非完全壓制對中強硬路線，但在台灣問題上，他的立場尤其矛盾。川普在去年10月釜山川習會後不到兩個月，批准一項創紀錄的111億美元對台軍售案。今年稍早，在中國警告這可能迫使北京取消5月峰會後，川普暫停一項規模更大的140億美元對台軍售案。

川普之後在北京與習近平會面，又表示對台軍售是一項「很好的談判籌碼」，引發台北方面警戒。許多中國問題專家認為，習近平將施壓川普，要求他以華府挺台人士無法接受的方式調整美國對台政策。

前CIA中國問題專家秦江南（Jon Czin）指出，川普非常「希望避免任何可能破壞他與習近平君子協定的行動或評論」，因此對中鷹派必須挑選出手時機。他進一步比喻說：「這就像在一口沸騰的鍋子上蓋上鍋蓋。能量仍然存在，偶爾也會透過針對中國的特定安全行動滲出來，但只有在鷹派覺得自己不在索倫之眼注視之下時才會如此。」

美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場出席亞太經合會（APEC...
美國總統川普2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場出席亞太經合會（APEC）峰會期間，與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談。川普由美國國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克陪同，習近平則由中國外交部長王毅陪同。（路透）

精華 FAQ

  • 此舉打破1962年以來美國總統不在基地親迎外國領袖的慣例，顯示川普高度重視與習近平的個人關係，也反映他願為維持互動而調整對中姿態。

  • 因為川普2025年重返白宮後，並未延續2020年的強硬路線，反而更看重與習近平維持穩定關係，使得原本想推動更強對中政策的官員必須收斂。

  • 北京在美方加徵關稅後強硬反擊，並透過放慢稀土等關鍵金屬出口，凸顯美國供應鏈弱點，最終促成川普與習近平在釜山達成1年貿易休兵。

習近平 川習會 川普

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