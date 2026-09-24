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川習會／儀隊、21響禮炮…習近平堅持享「最高層級」接待規格

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統23日親自到安德魯空軍基地歡迎中國國家主席習近平，給予最高規格的禮遇。（...
川普總統23日親自到安德魯空軍基地歡迎中國國家主席習近平，給予最高規格的禮遇。（美聯社）

中國國家主席習近平希望這趟美國行以「國事訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、21響禮炮以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報22日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

比起本周可能在華府宣布的內容，圍繞訪問名稱展開的低調角力，更能說明這場峰會真正重點。

北京的政策顧問表示，習堅持美方接待規格應與北京相當，包括同樣為期兩天的訪問及國宴，希望藉此展現他受到世界最強大國家總統以平等地位接待。

這次習近平與川普都希望這場會面在外界看來成功。對兩個幾乎互不讓步的政府而言，雙方同樣重視場面，本身就是罕見轉變。

川普讓步 維持美中關係

國務院前亞太事務助卿康達認為，川普不少顧問更傾向以強硬方式應對中國，但川普給予習近平高規格禮遇有策略考量，希望藉此讓美中關係維持一定秩序。

川普總統23日親自到安德魯空軍基地歡迎中國國家主席習近平，給予最高規格的禮遇。（...
川普總統23日親自到安德魯空軍基地歡迎中國國家主席習近平，給予最高規格的禮遇。（美聯社）

峰會可能觸及的實質議題都刻意維持在有限範圍內，更棘手的問題則不會擺上談判桌。美國貿易代表葛里爾更表示，華府最強大的籌碼，也就是半導體出口管制，甚至不在討論範圍內。

華爾街日報指出，盛大儀式是一場賭注，並非成功保證，對習近平尤其如此；他把自己的國內聲望押在峰會能否順利進行，但面對的卻是最難以預測的川普。華府分析人士表示，川普可能某天一早醒來，突然認為對中國太過軟弱。

訪問名稱 美中爭論不休

據參與籌備工作的人士透露，雙方曾就此次訪問的名稱爭論不休，最終華盛頓同意了北京的要求。這次訪問是中國領導人十多年來的首次國事訪問。

一位白宮高級官員表示，川普總統給予習近平5月在北京給他相同的紅地毯禮遇，最重要的是，他希望給中國領導人留下深刻印象，並在11月期中選舉前保持兩國關係的穩定。

華府對習近平來訪特別禮遇，習與夫人彭麗媛（右）下機後立即有小朋友獻花。（美聯社）
華府對習近平來訪特別禮遇，習與夫人彭麗媛（右）下機後立即有小朋友獻花。（美聯社）

川習會行程表
川習會行程表

精華 FAQ

  • 習近平希望以「國事訪問」規格進行，享有儀隊、21響禮炮、白宮南草坪正式歡迎儀式與國宴等最高層級禮遇，藉此展現他以平等地位受美國總統接待。

  • 因為訪問名稱牽涉外交層級與政治象徵，北京希望獲得與自身地位相符的國事訪問待遇，華府則需兼顧對中姿態與國內政治，雙方因此花了數周協商才達成一致。

  • 川普的顧問雖多偏向對中強硬，但他仍選擇高規格接待，主要是希望以場面與禮遇維持美中關係秩序，避免峰會失控，同時在11月期中選舉前展現穩定局面。

習近平 川習會 華府

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