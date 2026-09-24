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中學者：川普打破常規赴機場迎接習近平 或為這2個原因

記者賴錦宏／即時報導
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川普總統親自前往華府近郊的安德魯聯合基地迎接習近平。(路透)
川普總統親自前往華府近郊的安德魯聯合基地迎接習近平。(路透)

中國國家主席習近平此行訪美，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞，親自前往華府近郊的安德魯聯合基地迎接習近平。這樣的安排在美國外交實踐中並不常見。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，這顯示川普對習訪美的高度重視，在內政外交受壓下，川普或認為習近平此行訪美能夠為自己「加分」。

澎湃新聞報導，此次是自1962年時任美國總統甘迺迪在停機坪迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）以來，美國三軍統帥首次在該基地迎接外國元首。有外媒稱，此舉打破了美國長達60年的外交慣例，釋放美方對中國領導人極大尊重的強烈訊號。

吳心伯表示，可以從兩方面理解川普為什麼打破常規、親自迎接習近平。一方面，顯示川普對習近平這次訪美的高度重視。特別是在美國期中選舉前，川普在內政、外交上都面臨一系列壓力，他可能認為習近平此次訪美能夠為他「加分」，這也反映了川普對習近平的高度尊重。因為川普在許多場合都講過他非常欽佩習近平，也多次強調兩人建立了深厚的個人友誼。

吳也指出，川普原本計劃在白宮東側建造豪華的宴會廳歡迎習近平，但由於美國國內政治因素掣肘，宴會廳的建設一波三折，無法在他先前大肆宣揚的豪華宴會廳裡為習近平舉行歡迎晚宴。從禮儀和接待規格的角度來看，川普也可能認為這對中方有所「過意不去」，所以透過親自前往迎接的方式，在一定程度上作出彌補。

精華 FAQ

  • 學者認為有2個原因：一是川普高度重視習近平訪美，且在期中選舉前希望藉此為自己加分；二是他原先規劃的豪華宴會廳接待受阻，改以親迎方式補足禮遇。

  • 這是美國三軍統帥自1962年以來，首次在安德魯聯合基地停機坪迎接外國元首，外媒因此認為此舉打破美國長達60年的外交慣例，並釋放強烈尊重訊號。

  • 吳心伯指出，川普多次公開稱讚習近平並強調個人友誼，這次親迎不僅反映對中方高度重視，也是在美國內政外交壓力下，對習訪美展現更高規格的接待。

習近平 川普 華府

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