川習會前 中國駐美大使謝鋒提4紅線不容挑戰

在川習會 前夕，中國駐美大使謝鋒 表示，「台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利」是四條紅線不容挑戰。他指出「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方務必恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題」。

謝鋒23日在人民日報署名文章中稱，中美共同利益遠大於分歧，雙方要落實好兩國元首重要共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機制作用，「拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流」，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單。

針對美中AI領域競爭，謝鋒表示，AI關乎全人類福祉，中美應該比的是怎樣更好地「驅動創新發展、確保安全可控、促進文明互鑒、完善全球治理」，推動AI向上向善、造福人類，不能再設「矽幕」，更不能搞「AI版星際大戰」。

謝鋒並稱，中美要跨越「修昔底德陷阱」，避免大國政治的悲劇，守住不衝突、不對抗的底線。而中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，「台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利」四條紅線不容挑戰。

此外，謝鋒在接受新華社專訪時稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；美方務必慎之又慎處理「台灣問題」。