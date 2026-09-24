魯比歐：對台軍售「正進行評估流程」 需考量美自身需求

國務卿魯比歐23日在紐約與俄外長拉夫脫夫會面後，與媒體談話時，重申對台軍售的承諾。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 魯比歐稱對台軍售仍在評估權衡，須顧及美國自身國防需求。

魯比歐稱對台軍售仍在評估權衡，須顧及美國自身國防需求。 重點二： 他強調軍售取決於庫存、補貨速度與國防工業產能等因素。

他強調軍售取決於庫存、補貨速度與國防工業產能等因素。 重點三：四名共和黨參議員要求解凍逾150億美元對台安全援助。

川習會 24日將在白宮舉行，外界關注美國對台軍售 議題。國務卿魯比歐 23日表示，川普政府去年底才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案，而任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。

魯比歐23日在紐約接受媒體聯訪，被問及尚待批准的對台軍售案時表示，其中很大一部分也涉及平衡美國工業產能與國防工業基礎，這並非針對台灣。

對於媒體問及，川普政府是否仍致力對台進行常態化且不斷增加的軍售？魯比歐回應說，美國去年12月才宣布歷來對台最大規模的單一軍售案。

他表示，美國任何一筆對外軍售都必須與美軍在世界各地的作戰指揮官所回報各自戰區爆發衝突時的最低需求，進行權衡，這不只是針對台灣，對全球各國都是如此。

魯比歐表示，這是美國戰爭部在向政府提出建議時，持續進行的權衡取捨，「因此，我們正在進行這個流程」，而這不只適用台灣，也適用美國做出的每一項承諾。

他指出，美國對外軍售必須考量出售的武器種類，以及美國若沒有庫存時能以多快速度補貨、美國自身是否需要這些武器等許多因素。

魯比歐表示，儘管針對伊朗局勢，美國有充足彈藥來達成目標，但美國不僅面對伊朗，在印太地區也有責任，對北大西洋公約組織(NATO)及夥伴同樣有義務及承諾。

同時，四名共和黨籍聯邦參議員23日呼籲川普政府，應解凍遭擱置的對台灣逾150億美元國家安全援助。路透報導，共和黨籍肯塔基州聯邦參議員麥康諾、德州聯邦參議員柯寧(John Cornyn)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)及北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)致函魯比歐國務卿與國防部長赫塞斯，表達對這些資金的關切。

他們在信中指出，國務院未能推進國會撥款給台灣的3億美元外國軍事融資，戰爭部也未能撥用10億美元款項。此外，政府決定暫不批准一項總額140億美元的對台軍售案。

這封信函提及：「我們對於川普曾在與習近平及中國共產黨交涉時稱台灣是『非常好的談判籌碼』一事感到憂慮。」

信中表示：「很難想像美國如果為了維持外交表面上的和諧，而拒絕讓夥伴取得關鍵嚇阻能力，如何能在印太地區可信地發揮影響力及嚇阻作用。」

中國國家主席習近平夫婦已在23日傍晚乘專機抵達華盛頓，24日將赴白宮與川普總統會談，外界關注是否觸及台灣議題。除了5月及9月的兩次會面外，川普與習近平今年可能還會再舉行兩次會面。這種密集的領袖會晤，已讓美國對台灣的公開支持有所收斂、減緩中國支持伊朗引發的負面影響，也讓北京得以悄悄擴大在印太地區的軍事影響力，在公開層面卻幾乎未付出代價。