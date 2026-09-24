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川普喊贏家全拿 馬克宏：世界退回「叢林」

編譯張佑生／綜合報導
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紐約時報用「贏者全拿」（Winner-Takes-All）形容川普的外交權力觀。...
紐約時報用「贏者全拿」（Winner-Takes-All）形容川普的外交權力觀。(美聯社)

美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，對伊朗發出強硬警告，稱如果德黑蘭不接受結束戰爭的協議，他可能「殲滅伊斯蘭共和國」；談到美軍推翻委內瑞拉前領袖馬杜洛後對當地石油利益提出主張時，又說「戰利品屬於勝利者」。紐約時報分析，這場演說集中呈現川普第二任期的外交權力觀：美國應以壓倒性的軍事與經濟力量追求自身利益，而不是優先透過聯合國等多邊機制處理衝突。

紐時指出，這樣的論述出現在聯合國講台格外刺眼。聯合國1945年成立的核心宗旨之一，就是避免戰爭重演；《聯合國憲章》也禁止會員國威脅或使用武力侵犯他國領土完整，除非出於自衛或獲得聯合國授權。川普卻公開把是否與伊朗達成協議，或進一步動武，描述成由自己決定。

不過，強硬威脅並沒有排除談判。川普發言後不久，美國官員便與同樣在紐約出席聯大的伊朗官員會談約三小時，目前不清楚是否取得進展。紐時認為，川普對伊朗的公開威脅也可能帶有談判施壓意味。

川普的論述也不只針對伊朗。他聲稱古巴政府遲早會垮台，再次為美國主張委內瑞拉石油利益辯護，並表示必要時會動用「無可匹敵的軍事力量」保障美國重要利益。談到格陵蘭時，他強調美國將興建兩座新軍事基地；對國際刑事法院，則要求所有成員立即辭職。

這番演說也凸顯川普與部分盟友及多邊制度的距離。法國總統馬克宏沒有點名川普，但警告世界正退回「叢林法則」；巴西總統魯拉則強調委內瑞拉人民有自決權。紐時引述CNN上周民調指出，29%美國成年人肯定川普處理外交事務的表現，71%不認同。

在氣候與AI議題上，川普同樣與聯合國主流論述保持距離。他稱氣候變遷是「騙局」，並拒絕任何他所謂由全球主義者主導的AI管制架構，甚至主張把「人工智慧」改稱「超級智慧」。

紐時分析指出，這場演說延續了川普第二任期強調美國軍事與經濟實力的外交路線；但就在他對伊朗發出強硬威脅後，美方官員仍與伊朗官員接觸，顯示施壓與談判仍同步進行。

精華 FAQ

  • 他警告若德黑蘭不接受結束戰爭的協議，美方可能殲滅伊斯蘭共和國，並把是否動武與是否談判描述成由自己決定，展現極強硬姿態。

  • 紐時認為，川普把美國利益置於多邊機制之上，主張以壓倒性的軍事與經濟力量處理衝突，反映第二任期更明確的單邊權力路線。

  • 馬克宏警告世界可能退回叢林法則，魯拉強調委內瑞拉人民有自決權；同時民調顯示僅29%美國成年人肯定川普的外交表現，爭議不小。

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