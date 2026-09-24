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伊總統批美攻擊學校 宛如恐怖主義

編譯中心／綜合報導
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伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路...
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路透)

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)23日在聯合國大會發表演說，是正與美國交戰國家的領導人首次在聯大發言。他斥責美國攻擊伊朗學校是恐怖主義，還表示伊朗必須發展核能，這一點決不會妥協，但堅稱不會擁有核武。

裴澤斯基安痛斥美國對伊朗發動「非法攻擊」造成學童死亡、基礎設施被毀。他拿出照片，指責戰爭初期美國空襲伊朗南部一所小學，造成至少120名兒童和26名教師喪生，「美國總統稱我們為恐怖分子，其實我們才是恐怖主義受害者」。

他說，美國動用多彈頭武器，襲擊伊朗學校和體育館，「他們暗殺我們的科學家，殺害我們的男女老少。那些無辜的孩子，沒有犯下任何錯」。

裴澤斯基安講了幾分鐘，在場唯一美國代表就退席離開會場。

美國總統川普22日的聯大演說宣稱不會讓伊朗擁有核武，裴澤斯基安表示，伊朗尋求核子技術「是為了進步，而不是為了用武器威脅社會」。

他說：「我們希望在安全方面進行合作與協作。我們尋求的是發展所需的能源。多年來，我們的核技術一直飽受爭議，離心機被貼上各種標籤，還遭到國際制裁。但對我們國家而言，和平利用核技術是我們自身發展不可或缺的一部分」。

他表示，農業和「電力供應」等行業的發展都需要核能，「伊朗絕不接受核技術被少數人獨占。我們絕不妥協。我們絕不會低頭放棄我們與生俱來的權利。我們明確表示不製造核武器，和平利用核技術不受任何限制。我們的和平不會透過戰爭實現，但必須以戰爭來保障伊朗人民和國家的安全」。

他也表示，伊朗的防禦系統對保護國家免受攻擊至關重要，「伊朗必須強大，才能避免受到威脅，才能避免未來受到威脅。我們的防禦體系建設之初就考慮到了這一點，任何人都不能認為，轟炸伊朗城市能逍遙法外。這就是我們擁有如此強大軍事力量的原因」。

伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路...
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路透)

伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路...
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(路透)

伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(歐...
伊朗總統裴澤斯基安23日在聯合國大會發表演說，拿出照片控訴美國空襲伊朗學校。(歐新社)

精華 FAQ

  • 裴澤斯基安指控美國對伊朗發動非法攻擊，造成學童與平民死亡，還攻擊學校、體育館與基礎設施。他認為這些行為不是正當軍事行動，而是近乎恐怖主義的暴力。

  • 他表示伊朗發展核技術是為了進步與能源需求，特別是農業和電力供應等發展需要，並強調和平利用核技術是國家不可或缺的一部分，絕不接受少數人壟斷。

  • 他認為伊朗必須維持強大防禦能力，才能避免持續受到威脅，也警告任何人都不應以為轟炸伊朗城市可以全身而退，因此軍事力量對保護國家至關重要。

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