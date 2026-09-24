習近平抵華府 川普親接機 白宮罕見高規格

今年第二次的川習會24日舉行，川普總統（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）23日親至機場歡迎中國國家主席習近平(左二)與彭麗媛（左）伉儷。（路透）

中國國家主席習近平 搭乘中國國際航空(Air China)波音747客機，於美東時間23日晚間6時前不久抵達華府 ，川普 總統夫婦親自在安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)機場停機坪迎接。華盛頓郵報分析，根據慣例，美國總統通常不會到機場親自迎接外國元首，而是留在白宮主場接待來訪國家領袖，川普給予習近平罕見的高規格歡迎儀式，凸顯希望拉攏關係的態度。

報導指出，川普今年5月訪問中國時，習近平並未在北京機場親自迎接；中國外交訪問安排通常注重對等，川普這回展現熱情款待是為了超過在北京獲得的接待規格，對於來訪貴賓表達善意。

川習微笑握手 並交談數分鐘

川普總統(右)歡迎中國國家主席習近平(左)，兩人握手致意。(歐新社)

習近平專機抵達後，美國軍方人員迅速鋪上長達100呎的紅地毯，川普搭乘防彈加長型禮車前來，與第一夫人梅蘭妮亞沿著紅地毯走向飛機舷梯底部。習近平與夫人彭麗媛走下舷梯，與川普伉儷握手寒暄。川普與習近平微笑、握手並交談幾分鐘。儀仗隊手持中國和美國國旗，美國空軍樂團演奏歡迎號角及美中兩國國歌，現場鳴放禮砲。

轟炸機巨響 川一度低頭躲避

川普還安排兩架B-1轟炸機飛越上空，這一幕可謂一體兩面：一方面向習近平這個競爭對手展現美國的軍事實力，另一方面也提升了整場儀式的規格。

轟炸機飛越發生在美國國歌奏響、川普敬禮之際，轟炸機的聲音非常巨大，讓川普皺起眉頭，並一度低下頭躲避。之後，他面帶微笑，似乎向習近平談起飛機飛越時的巨響，習近平則沒有對這次飛越表現出明顯反應。

挺習反習群眾聚集 2派爆衝突

習近平的抵達，也凸顯了其威權政府與批評者之間的緊張關係。數百名抗議者以及習近平的支持者從下午開始聚集，在習近平車隊從位於華盛頓南方的安德魯聯合基地前往市中心的路線沿線占據有利位置。兩派人士在空軍基地附近爆發衝突。一段現場影片顯示，一名女子與一名男子為一塊反對中國共產黨的紙板標語發生拉扯。

抗議者預計習近平將在憲法大道上的華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)下榻，所以也聚集在酒店外，華盛頓特區警方與國民兵將揮舞大型中國國旗的支持者，與穿著小熊維尼服裝的抗議者分隔開來。雙方互相以帶有侮辱性的中文叫罵，支持者則試圖用擴音器播放警笛聲和中國愛國歌曲，蓋過抗議者的聲音。

川普禁3媒體 主要媒體未直播

由於抗議川普禁止三家媒體的記者進白宮採訪，沒有任何美國主要媒體對習近平抵達進行現場直播，包括福斯新聞；當時福斯正在採訪美國財政部長貝森特(Scott Bessent)，貝森特說美中同意延長貿易休戰兩個月至明年1月10日。路透則提供了一個供訂閱戶使用的直播訊號，而親川普媒體「真正美國之聲」(Real America’s Voice)則自行進行了相關報導。

全球兩大強權領導人之間的「川習會」將於24日、25日登場，討論投資、人工智慧(AI)未來、美中之間全球競爭等議題。蘋果(Apple)、輝達(Nvidia)、OpenAI等科技巨頭將參加24日國宴。

路透分析，各界對於習近平此行訪問能否取得廣泛突破，預期並不高，美中之間從台灣、毒品管制到稀土礦產等議題，始終意見分歧。

知情人士說，習近平可能會強勢提出北京對台灣主權的主張，這是華府希望盡量避免的話題，而川普則可能不顧習近平反對，持續維持美國對中國的出口管制措施。

報導指出，24日「川習會」仍可能在降低特定領域關稅、聯手打擊毒品走私、擴大軍事對話等方面達成協議。兩國還可能同意在人工智慧領域展開更多對話。

川普總統（中右）23日以最高規格與夫人梅蘭妮亞(後)親至安德魯空軍基地，歡迎來訪的中國國家主席習近平（中左）與夫人彭麗媛（後）。（路透）