習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」

川普總統（右）在馬里蘭州安德魯基地迎接來訪的中國國家主席習近平。(美聯社)

中國國家主席習近平 稍早乘專機已抵達美國華盛頓進行國是訪問，川普 總統與第一夫人梅蘭妮亞 前往華府近郊安德魯聯合基地迎接。新華社稱，習近平發表書面講話表示，「實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。」

新華社指，習近平和夫人彭麗媛抵達華盛頓安德魯聯合基地時，川普和夫人梅蘭妮亞熱情迎接。川普表示，很高興在華盛頓接待習近平主席和彭麗媛女士，這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。我期待同習近平主席深入交換意見，推動兩國關係發展。

同時，美方也有兒童代表向習、彭獻上鮮花，「禮兵分列紅毯兩側致敬，軍樂團奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，戰機飛越致敬。」

報導提到，習近平發表書面講話，稱「代表中國人民向美國人民致以誠摯問候和良好祝願」，習表示，中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

習近平也提到，川普5月訪問中國時，「我們同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。」

習在書面講話中提及，「世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。」

他表示，期待與川普總統就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流，不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，拓展中美各領域交流合作空間。「我也期待同美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得豐碩成果，為兩國人民增進福祉，為世界和平增添希望。」

報導稱，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中國外長王毅等陪同人員同機抵達。先期抵達的中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰，陸駐美大使謝鋒也到機場迎接。