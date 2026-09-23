我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接機漏網鏡頭 川普遇轟炸機巨響呲牙咧嘴 習近平超淡定

親迎習近平後首發聲 川普證實川習會將談「1關鍵問題」

接機漏網鏡頭 川普遇轟炸機巨響呲牙咧嘴 習近平超淡定

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迎賓儀式期間，軍機以巨大轟鳴聲飛越基地上空，川普(右)聽到震耳欲聾的巨響時明顯縮...
迎賓儀式期間，軍機以巨大轟鳴聲飛越基地上空，川普(右)聽到震耳欲聾的巨響時明顯縮了一下，表情猙獰。站在一旁的習近平則面不改色。(路透)

每日郵報報導，中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛在台灣時間24日凌晨抵達華府展開國事訪問，美國總統川普夫婦親赴安德魯聯合基地迎接，現場卻出現一段插曲。2架B-1轟炸機飛越上空發出巨響，川普一度呲牙咧嘴，隨後短暫露出笑容；站在一旁的習近平則面不改色，兩人反應形成鮮明對比。

▲ 影片來源：X平台＠Eric Daugherty（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達安德魯聯合基地後，美方以盛大陣仗迎接。美軍官兵在停機坪列隊致敬，軍樂隊現場演奏，後方還可見美軍戰機及空軍一號，美方人員並將長達100英尺（約30公尺）的紅毯一路鋪至習近平專機前。

迎賓儀式期間，2架B-1轟炸機以巨大轟鳴聲飛越基地上空。川普聽到震耳欲聾的巨響時一度呲牙咧嘴，接著短暫露出笑容；身旁的習近平則始終面不改色，沒有明顯反應。

川普與第一夫人梅蘭妮亞在習近平專機旁迎接習近平與彭麗媛，川普與習近平還在停機坪交談數分鐘。由於現場風勢強勁，加上飛機引擎巨大聲響，無法聽清兩人究竟談了什麼。

報導提到，川普過去曾嘲諷前總統歐巴馬高規格接待習近平。2012年，川普曾在社群平台批評歐巴馬以完整禮賓儀式、音樂和禮炮迎接習近平，直言「大錯特錯」。如今川普重返白宮後，自己親赴安德魯聯合基地迎接習近平。

習近平此次訪美為期3天，接下來將與川普舉行雙邊會談，議題預料涵蓋美中貿易、科技、台灣及伊朗等；白宮24日晚間也將舉行國宴，以高規格禮遇接待習近平夫婦。

精華 FAQ

  • 在安德魯聯合基地迎接過程中，2架B-1轟炸機飛越上空並發出巨大轟鳴，讓原本隆重的接機儀式出現插曲，也成為外界關注焦點。

  • 川普聽到震耳欲聾的聲響時一度呲牙咧嘴，之後才短暫露出笑容；習近平則始終面不改色，幾乎沒有任何明顯反應，形成鮮明對比。

  • 習近平此次訪美為期3天，接下來將與川普舉行雙邊會談，討論美中貿易、科技、台灣與伊朗等議題，白宮晚間也將以國宴接待。

習近平 川普 華府

上一則

親迎習近平後首發聲 川普證實川習會將談「1關鍵問題」

延伸閱讀

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
川習二會3天行程曝光 川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

川習二會3天行程曝光 川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場
川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的

川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
川普總統21日在紐約會晤紐約市長曼達尼並發表演說。（美聯社）

川普加劇亂局 CNN：美角色大逆轉 盟友嘆這隻狗不能信

2026-09-22 04:10
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34

超人氣

更多 >
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎