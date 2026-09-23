高規迎習引反彈 魯比歐：美中最高層不互動才是不負責

中國國家主席習近平（左）23日抵達美國安德魯聯合基地，川普總統（右）到場接機。（美聯社）

中國國家主席習近平 23日傍晚抵達華盛頓，將於24日在白宮與川普舉行會談。紐約時報報導，在習近平到訪前數周，北京在多個議題上被指損害美國利益，包括中國企業向伊朗 提供衛星影像，以及持續與伊朗維持商業往來。不過川普近來多次淡化這些爭議，更常把習近平描述成私人友人，而非地緣政治競爭對手。

川普為這次國事訪問安排罕見高規格接待，甚至親赴安德魯聯合基地迎接習近平。這種姿態連部分共和黨盟友都感到不安。參院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）批評邀請習近平訪美，並要求川普追問中國大規模軍事擴張與對伊朗的支持。

國務卿魯比歐 則為訪問辯護，表示美中關係將形塑21世紀，中國事全球最大經濟與軍事強權之一，兩國即使存在重大分歧，最高層不互動反而是不負責任。白宮官員也否認川普對習近平過度退讓，稱美方已採取多項影響中國經濟的措施，並對支援伊朗的中國實體祭出制裁，只是尚未對大型銀行動手。

然而，川普近來面對中國涉及伊朗戰爭的爭議時，多次替習近平緩頰。他曾淡化中國對伊朗的介入；被問到中國實體可能向伊朗提供衛星影像、協助攻擊美軍時，川普也以美中彼此都從事情報活動回應，並稱習近平「表現得相當合理」。

前美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）警告，美國總統通常會對盟友比對手更友善，但川普近期一面猛烈抨擊盟國，一面極少批評習近平，可能讓盟友以為華府更重視與習近平的關係。伯恩斯認為，中國看重的是實力與嚇阻，不會因奉承而改變盤算。

白宮表示，川習會議題將包括人工智慧、芬太尼與即將到期的貿易休戰。哥倫比亞大學美中關係學者葛維茲（Julian Gewirtz）指出，華府過去常以象徵性禮遇換取北京實質讓步；這次的問題同樣是，川普給予如此高規格接待後，究竟能替美國換回什麼。