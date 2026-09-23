川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平抵達華府展開3天國是訪問，川普與梅蘭妮亞親自接機，雙方在紅毯握手寒暄，美方並以21響禮炮與軍機飛越等高規格軍禮致意。

中國國家主席習近平 下午5時40分抵達華府 ，展開為期3天的國是訪問，川普 總統與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。

根據現場畫面，習近平與夫人彭麗媛步下專機後，川普隨即上前迎接，川習兩人在紅毯上握手寒暄交談。習近平也向川普介紹隨行的中方官員，川普逐一握手致意。

現場以隆重軍禮迎接習近平夫婦，包括奏起兩國國歌、美國陸軍鳴放21響禮炮，美軍軍機也飛越安德魯聯合基地上空，其中包括2架B-1超音速轟炸機。川習兩人也一同面向媒體合影，為習近平此次國是訪問揭開序幕。

陪同習近平出訪者還有中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外交部長王毅等。

這是繼5月川習在北京會晤後，美中元首再次面對面，也是習近平自2015年9月以來，時隔11年再度踏上美國。

安德魯聯合基地停機坪稍早已擺出大陣仗迎接習近平，包括逾10架F-16、F-22戰機及4門禮炮。

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中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

中國國家主席習近平（前排左）抵達華府，展開為期3天的國是訪問，美國總統川普（前排右）與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。