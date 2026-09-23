川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
習近平抵達華府展開3天國是訪問，川普與梅蘭妮亞親自接機，雙方在紅毯握手寒暄，美方並以21響禮炮與軍機飛越等高規格軍禮致意。
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習近平抵達華府展開3天國是訪問，川普與梅蘭妮亞親自接機，雙方在紅毯握手寒暄，美方並以21響禮炮與軍機飛越等高規格軍禮致意。
中國國家主席習近平下午5時40分抵達華府，展開為期3天的國是訪問，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。
根據現場畫面，習近平與夫人彭麗媛步下專機後，川普隨即上前迎接，川習兩人在紅毯上握手寒暄交談。習近平也向川普介紹隨行的中方官員，川普逐一握手致意。
現場以隆重軍禮迎接習近平夫婦，包括奏起兩國國歌、美國陸軍鳴放21響禮炮，美軍軍機也飛越安德魯聯合基地上空，其中包括2架B-1超音速轟炸機。川習兩人也一同面向媒體合影，為習近平此次國是訪問揭開序幕。
陪同習近平出訪者還有中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外交部長王毅等。
這是繼5月川習在北京會晤後，美中元首再次面對面，也是習近平自2015年9月以來，時隔11年再度踏上美國。
安德魯聯合基地停機坪稍早已擺出大陣仗迎接習近平，包括逾10架F-16、F-22戰機及4門禮炮。
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川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往安德魯聯合基地接機，並在習近平與彭麗媛下機後立刻上前迎接，兩人在紅毯上握手寒暄，還逐一與中方隨行官員致意。 現場奏起兩國國歌，美國陸軍鳴放21響禮炮，基地上空也有美軍軍機飛越，其中包括2架B-1超音速轟炸機；停機坪另部署逾10架F-16、F-22戰機與4門禮炮。 這是繼5月川習在北京會晤後，兩國元首再次面對面會談，也被視為習近平自2015年9月以來時隔11年再度踏上美國，象徵雙邊互動進入新一輪高層接觸。
精華 FAQ
川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往安德魯聯合基地接機，並在習近平與彭麗媛下機後立刻上前迎接，兩人在紅毯上握手寒暄，還逐一與中方隨行官員致意。
現場奏起兩國國歌，美國陸軍鳴放21響禮炮，基地上空也有美軍軍機飛越，其中包括2架B-1超音速轟炸機；停機坪另部署逾10架F-16、F-22戰機與4門禮炮。
這是繼5月川習在北京會晤後，兩國元首再次面對面會談，也被視為習近平自2015年9月以來時隔11年再度踏上美國，象徵雙邊互動進入新一輪高層接觸。
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