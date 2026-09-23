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直播／習近平將抵華府 川普夫婦親迎 逾10架戰機4門禮炮大陣仗曝光

若這是最後一趟飛行…薩利機長對抗失智 爆最大恐懼

直播／習近平將抵華府 川普夫婦親迎 逾10架戰機4門禮炮大陣仗曝光

編譯盧思綸／即時報導
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▲ 影片來源：YouTube＠MAGNO NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中國國家主席習近平即將於美東時間23日下午抵達華府川普總統與第一夫人梅蘭妮亞稍早已登上陸戰隊一號，從白宮直升機坪起飛，前往華府近郊安德魯聯合基地親自迎接習近平。BBC記者稍早直擊基地現場表示，停機坪已擺出大陣仗迎接習近平，包括逾10架F-16、F-22戰機及4門禮炮，記者形容自己多年來隨白宮團隊數十次進出這座基地，「從未見過這樣的陣仗」。

美國保守派媒體人道格提（Eric Daugherty）稍早也在社群發文表示，川普已與梅蘭妮亞登上陸戰隊一號，從白宮直升機坪起飛，前往安德魯聯合基地迎接習近平。

川普總統（左）與第一夫人梅蘭妮亞23日準備迎接中國國家主席習近平。(歐新社)
川普總統（左）與第一夫人梅蘭妮亞23日準備迎接中國國家主席習近平。(歐新社)

這場接機格外罕見，上一次有美國總統親自在安德魯基地迎接外國領袖，已是1962年時任總統甘迺迪迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）。

BBC記者表示，安德魯聯合基地停機坪已分別為美中媒體架設2座大型攝影台，現場約有十多組美國電視採訪團隊，除了主要電視網，也有大批保守派及親「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的媒體到場。

更引人注目的是，攝影台一側停放至少12架美軍戰機，包括F-16及美軍最先進戰機之一的F-22；另一側則架設4門迎賓禮炮，大批身穿制服的美軍人員也已在現場準備。

BBC記者指出，安德魯聯合基地平時迎送川普幾乎沒有太多排場，川普抵達後通常只是在登機前決定是否停下來接受媒體提問，但這次迎接習近平的規模明顯不同。

▲ 影片來源：X平台＠EricLDaugh（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普總統與第一夫人梅蘭妮亞抵達安德魯聯合基地。(歐新社)
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞抵達安德魯聯合基地。(歐新社)

美國陸軍已部署在馬里蘭州安德魯聯合基地停機坪。 (美聯社)
美國陸軍已部署在馬里蘭州安德魯聯合基地停機坪。 (美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞先搭乘陸戰隊一號，從白宮直升機坪起飛，前往華府近郊的安德魯聯合基地，親自迎接即將抵達的習近平。

  • 現場除架設美中媒體攝影台外，至少停放12架包括F-16與F-22在內的美軍戰機，另一側還設有4門迎賓禮炮，並有大量制服美軍人員待命。

  • BBC記者表示，自己多年來隨白宮團隊數十次進出安德魯基地，從未見過如此陣仗；而美國總統親赴該基地迎接外國領袖，上一次已是1962年。

習近平 川普 華府 川習會

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