川習二會中企代表團恐生變？川普與習近平對投資案分歧 中方低調回應
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中國國家主席習近平將赴美國與美國總統川普於今年「川習二會」，但外媒指由於雙方對可能宣布的投資案存有分歧，使預計陪同習近平赴美的中企代表團可能生變。23日下午中國外交部記者會上，發言人郭嘉昆被問到此事時僅低調回應「我沒有相關的信息」。
23日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，路透記者問，是否會有中國企業家代表團隨習近平主席一同訪美？中國外交部方面可否確認有關消息？郭僅表示沒有相關信息。
《南華早報》稍早指，此行中國多家知名企業預計將加入代表團，包括比亞迪、寧德時代及小米等，但另名消息人士稱，截至上周相關計畫仍未敲定，最終也可能不會有中國企業代表團陪同習近平出訪。
報導也提到，即使中國企業團參與赴會，禮賓安排也可能與美方不同，可能另行赴美，不同於美企高層搭乘空軍一號。
外媒指出，川習雙方對會中可能宣布的投資案存在分歧，導致原本預計陪同習近平赴美的中國企業代表團安排尚未敲定，甚至可能取消。 23日記者會上，面對路透提問是否有中國企業家代表團隨習近平訪美，發言人郭嘉昆僅表示「我沒有相關的信息」，未進一步證實。 《南華早報》稱，比亞迪、寧德時代與小米等多家知名中國企業原本預計加入代表團，但消息人士表示，截至上周計畫仍未定案，最終未必成行。
精華 FAQ
外媒指出，川習雙方對會中可能宣布的投資案存在分歧，導致原本預計陪同習近平赴美的中國企業代表團安排尚未敲定，甚至可能取消。
23日記者會上，面對路透提問是否有中國企業家代表團隨習近平訪美，發言人郭嘉昆僅表示「我沒有相關的信息」，未進一步證實。
《南華早報》稱，比亞迪、寧德時代與小米等多家知名中國企業原本預計加入代表團，但消息人士表示，截至上周計畫仍未定案，最終未必成行。
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