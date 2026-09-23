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習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

編譯梁采蘩／即時報導
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川普表示，今年5月他訪問中國時，習近平曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項...
川普表示，今年5月他訪問中國時，習近平曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項金額最高達140億美元、尚待處理的對台軍售案形容為「談判籌碼」。(美聯社)

中國國家主席習近平23日啟程訪問美國，飛航追蹤網站顯示，他的專機波音747編號B-2481於下午二時左右從北京起飛，預計台灣時間24日凌晨抵達華府。美國總統川普與習近平之後將舉行兩人今年第二度會面，從貿易、台灣、伊朗，再到人工智慧，路透盤點雙方將在白宮交手的六大關鍵議題。

●美中貿易戰

市場將密切關注雙方是否釋出延長貿易休戰的訊號。去年10月，川習於南韓釜山峰會後宣布休戰，當時全球兩大經濟體美中互相加徵超過100%關稅，威脅全球供應鏈，休戰預定11月10日到期。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本月表示，兩國將「就農業與非關稅壁壘發布消息」。市場也將關注雙方先前同意、涵蓋300億美元商品的相互降低關稅措施是否有進展；對中國而言，最容易採取的做法可能是調降美國農產品的進口關稅。

●飛機與農產品

川普希望在11月國會期中選舉前宣布一些貿易成果，包括敲定波音飛機及農產品等採購案。美國貿易代表葛里爾21日表示，中國正就承諾採購200架波音飛機取得進展，但未透露近期是否可能再有其他訂單。川普在5月北京川習會期間曾表示，中國可能把波音飛機訂單增加至最多750架。這將是波音近10年來首筆來自中國的大型交易。

白宮在5月峰會後也表示，中國承諾在2026、2027及2028年，每年至少採購170億美元的美國農產品。美國聯邦參院外交委員會東亞小組共和黨籍主席芮基茲（Pete Ricketts）上周表示，川普應要求習近平履行這些承諾。

●中國掌控稀土

北京一直施壓美國延後一項禁令，不讓數千家中國企業取得美國先進科技。華府則希望北京放寬稀土與關鍵礦產出口，這些材料對汽車、航太製造到國防等高科技用途都至關重要。

專家表示，由於中國憑藉關鍵礦產取得日益強大的籌碼，川普與習近平會面前的態度，比以往少了幾分對抗意味。顧問公司AlixPartners指出，中國控制全球最多70%的稀土開採、85%的精煉產能，以及約90%的稀土金屬合金與磁鐵生產。

●台灣

美國的亞洲盟友日益擔心，為了敲定經濟成果，川普可能會考慮弱化華府對台灣的支持。川普表示，今年5月他訪問中國時，習近平曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項金額最高達140億美元、尚待處理的對台軍售案形容為「談判籌碼」。

除了軍售，熟悉中方運作的人士告訴路透，北京也希望說服川普公開表明美國「反對台灣獨立」，而不只是沿用數十年來華府所採用的「不支持台灣獨立」說法。

美國若在台灣問題上改變立場，勢必引發高度爭議，不僅會使外界質疑華府保衛台灣的決心，也將在國會引發反對聲浪。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）21日與日韓外長會面，重申美國對防衛這兩個亞洲重要盟友的承諾，美日韓三國也表達對台灣的支持。

●美伊戰爭

中國與德黑蘭維持密切關係，而且是伊朗石油出口最大買家，規模遠超其他國家。華府認為，習近平是少數有能力對德黑蘭施壓的領袖，但他至今幾乎沒有展現意願。美國財政部長貝森特表示，川普與習近平將在峰會期間繼續討論中國與德黑蘭之間的金融往來。

●人工智慧

分析人士認為，AI可能成為美中合作的領域之一，因為AI牽涉國家安全、經濟競爭力與軍事能力，而且美中雙方都擔心AI遭到濫用。不過專家指出，兩國在這個領域競爭激烈，因此即使達成協議，層次可能也很難超越象徵性質。

精華 FAQ

  • 市場最關注美中是否延長貿易休戰，以及雙方能否在關稅、農產品與波音訂單上取得進展，因為這將影響全球供應鏈與投資情緒。

  • 川普希望在期中選舉前宣布貿易成果，包含中國採購波音飛機與美國農產品；北京則可能以擴大採購換取關稅與出口限制的緩解。

  • 除了貿易，台灣、伊朗金融往來與人工智慧都在議程上。美方關切台灣安全與中國對伊朗的影響力，也希望在AI領域尋找有限合作空間。

習近平 川習會 波音

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